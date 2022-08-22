Özden Özdoğan son zamanlarda sosyal medya üzerinde görmeye alıştığımız isimlerden bir tanesidir. Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından merak edilen Özden Özdoğan kimdir? Özden Özdoğan nereli, kaç yaşındadır? Özden Özdoğan ve Ahmet Özdoğan kimdir?

Özden Özdoğan sosyal medya üzerinde insanlara içerik üretmektedir. İnfluencer olarak tanınmaktadır ve sosyal medya platformları üzerinde yüz binlerce takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca ünlü içerik üreticisinin eşi de sosyal medya üzerinde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen Özden Özdoğan kimdir? Özden Özdoğan nereli, kaç yaşındadır? Özden Özdoğan ve Ahmet Özdoğan kimdir?

ÖZDEN ÖZDOĞAN KİMDİR?

Özden Özdoğan sosyal medya platformları üzerinde birçok kullanıcıya içerik üreten bir İnfluencer'dır. Aynı zamanda Ahmet Özdoğan ile evlidir. Özden Özdoğan sosyal medyada içerik üretmenin yanı sıra 4 çocuğa da annelik yapmaktadır. 1990'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Amasyalı olan Özdoğan, İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur ve hatta eğitimini bir dönem Londra'da sürdürmüştür.

ÖZDEN ÖZDOĞAN NE İŞ YAPMAKTADIR?

Sosyal medya üzerinde İnfluencer olarak içerik üretmekte olan Özden Özdoğan, aynı zamanda bir kadın giyim markası olan Özdoğan, kurduğu internet sitesi üzerinden satışlarını gerçekleştirmektedir. Eşi Ahmet Özdoğan ise kadın giyim sektöründe ticaret ile uğraşmaktadır.