Özdemir Sabancı suikastının faillerinden Fehriye Erdal, cinayetin üzerinden geçen 26 yılda hala yakalanamadı. Fehriye Erdal, cinayetten sonra kaçtığı Belçika'da en çok arananlar listesinde yer alıyor. Peki, Özdemir Sabancı suikastinin faili Fehriye Erdal yaşıyor mu, kimdir, nerede, neden öldürdü? Detaylar haberimizdedir…

Sabancı Holding yöneticisi Özdemir Sabancı dahil 3 kişi, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetin faillerinden terörist Erdal, Türkiye'den kaçtıktan sonra yakalandığı ve bir süre ceza aldığı Belçika'da da aranıyor. Firari Fehriye Erdal, Belçika'nın "en çok aranan kişiler" listesindeki 14 kişiden biri. Ancak Belçika'da uzun yıllar süren yargı sürecinin ardından 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen Fehriye Erdal hala yakalanabilmiş değil. Peki, Özdemir Sabancı suikastinin faili Fehriye Erdal yaşıyor mu, kimdir, nerede, neden öldürdü? İşte detaylar…

ÖZDEMİR SABANCI SUİKASTİNİN FAİLİ FEHRİYE ERDAL YAŞIYOR MU?

Fehriye Erdal, Sabancı suikastının ardından Türkiye'den kaçarak Belçika'ya sığındı. 1999 yılında, cinayetten üç yıl sonra Belçika'nın Knokke şehrindeki evinde çıkan yangın sonucu sahte bir pasaportla yakalandı. Sahte kimlik "Neşe Yıldırım" adına düzenlenmişti. Erdal, "çete üyesi" olarak suçlanarak yargılandı ve bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak daha sonra ev hapsine alındı. 2006 yılında ise firar etti.

Fehriye Erdal'ın kaçışından sadece iki gün sonra, 28 Şubat 2006 tarihinde Bruges Ceza Mahkemesi, ona gıyabında dört yıl hapis cezası verdi. Ayrıca Erdal'ın on yıl süreyle kamu haklarından mahrum edilmesi kararlaştırıldı. Bu cezalar daha sonra 7 Kasım 2006'da Gent Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı.

Aynı dava kapsamında Bruges Mahkemesi, DHKP-C'yi "terör örgütü" olarak nitelendirdi, böylece örgütün terörist sıfatı Belçika adli sisteminde resmiyet kazandı. Sabancı suikastının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, 25 Mayıs 2016'da Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına hükmetti. Mahkeme, 2017'de DHKP-C üyesi Erdal'a Türkiye'deki suçlarından dolayı gıyabında on beş yıl hapis cezası ve on yıl süreyle sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

ÖZDEMİR SABANCI SUİKASTİNİN FAİLİ FEHRİYE ERDAL NEDEN ÖLDÜRDÜ?

İş adamı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi.

Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999'da hapishanedeki bir isyanda öldürüldü. Fehriye Erdal ve İsmail Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, 2016'da Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gıyabında hapis cezası bulunan Erdal'ın ise nerede olduğu bilinmiyor.