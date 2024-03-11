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Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli?

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Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli? Özdemir Manavoğlu, AK Parti'nin Antalya-Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Manavoğlu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler merak konusu oldu.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Peki, Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli?

ÖZDEMİR MANAVOĞLU KİMDİR?

  • 1981 yılında Antalya'da doğmuştur.
  • Özdemir Manavoğlu ilk öğrenimini Antalya Kolejinde, Orta öğrenimini Atatürk Ortaokulu ve lise eğitimini Antalya Lisesinde tamamladı.
  • İstanbul Yeditepe Üniversitesinde İç Mimarlık bölümünden mezun oldu.
  • Daha sonra ticaret hayatına atıldı.
  • Demokrat Parti Muratpaşa İlçe yönetiminde bulundu.
  • Özdemir Manavoğlu daha sonra AK Parti'de siyaset yaşantısına başladı.
  • Özdemir Manavoğlu Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa belediyesi meclis üyesi olarak görev yaptı.
  • Evli ve iki çocuk babası olan Özdemir Manavoğlu iyi derecede İngilizce biliyor.
  • Özdemir Manavoğlu Antalya'nın köklü ailelerinden olan Manavoğlu ailesinin ferdidir.
  • Babası mimar Mehmet Manavoğlu 1994 /1999 yılları arasında; Antalya'nın Büyükşehir olması ile, şehrin merkezi halinde olan Muratpaşa ilçesinin ilk kurucu Belediye Başkanı olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Antalya Gündem Yaşam Politika Haberler

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