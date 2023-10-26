ÖZDEBİR SONUÇLARI YKS DENEME: Türkiye geneli Özdebir YKS 1. deneme sınav sonuçları açıklandı mı?

Özdebir sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye geneli Özdebir YKS 1. denem sınav sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. Özdebir YKS deneme sonuçları 20-21-22-23 Ekim tarihlerinde yapılmıştı. Sınavdan sonra kaç puan aldığını merak eden öğrenciler sonuçlarını kısa sürede öğrenebiliyor.

ÖZDEBİR SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Türkiye genelinde uygulanan Özdebir deneme sınavlarının kesin sonuçlarına sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden "Öğrenci Girişi"ni seçerek ya da "Akbim ODS" mobil uygulamasını indirerek erişebilirler.

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ÖZDEBİR YKS 1. DENEME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özdebir'in Türkiye Geneli YKS 1. deneme sınavına yüzbinlerce aday giriş yaptı. 20, 21, 22 ve 23 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen sınav sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ÖZDEBİR SINAV TAKVİMİ

Özdebir tarafından bir hafta içerisinde iki sınav daha düzenlendi. Ortaokullara ve liselere özel Gelişim İzleme Sınavları (GİS) deneme sınavı yapılacak. Türkiye geneli sınav 5.6.7 sınıf ve 9.10.11 sınıflar için hazırlanacak.

ÖZDEBİR NEDİR?

"Özel Eğitim - Öğretim Derneği" yani Özdebir Türkiye genelinde deneme sınavları uyguluyor. Özellikle okula yardımcı/sınavlara hazırlık yayınlarıyla 2007 yılında yayın hayatına başlayan ÖZDEBİR Yayınları da yardımcı bir kaynak oluyor.