Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit rolüyle hafızalara kazınan Özcan Varaylı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki, Özcan Varaylı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Özcan Varaylı hangi dizilerde oynadı?

Birçok projede yer alan ve Kurtlar Vadisi'ndeki Cerrahpaşalı Halit rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Özcan Varaylı'nın yeni adresi belli oldu. Usta oyuncu, 100. bölümü geride bırakan iddialı dizi Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu. Arama motorlarında ise Özcan Varaylı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Özcan Varaylı hangi dizilerde oynadı? soruları aratıldı.

ÖZCAN VARAYLI KİMDİR?

Mehmet Özcan Varaylı (d. 6 Ağustos 1963, İstanbul), Türk dizi ve sinema oyuncusu. Özcan Varaylı, 6 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine 1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle başladı. Daha sonra 2004 yılında Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit rolüyle tanınmaya başladı. Ayrıca Cesur Yürek, Kehribar, Filinta ve birçok dizide rol aldı.

ÖZCAN VARAYLI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1998: Aynalı Tahir

1999: Deli Yürek (Serdar)

2002: Gülbeyaz (Aziz)

2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Cevdet)

2003: Kurşun Yarası (Celal)

2003: Parmak İzi (Balıkçı)

2004: Kurtlar Vadisi (Cerrahpaşalı Halit)

2004: Türkü Filmi

2005: Anne ya da Leyla (Abbas)

2005: Babam Geri Döndü (Özcan)

2005: Operasyon Cennet (Psikopat Doktor)

2006: Aloya (Deli Kamil)

2006: Hacı (Kemal)

2006: Sararan Sevdalar (Osman)

2007: Hakkını Helal Et (Cüneyt)

2007: Kavak Yelleri

2007: Komiser Nevzat (Kopuk Kemal)

2007: Mahşer (Kenan)

2007: Merhaba / Dim Çayı Sevdalıları (Hakan)

2007: Sardunya Sokağı (Faça Cengiz)

2008: Adanalı (Mustafa)

2008: Gece Gündüz (Sadri)

2008: Girdap (Militan)

2008: Kar Düşerken

2008: Mıhlıçay Aşıkları (Zafer)

2008: Son Cellat (Mahkum)

2008: Yengeç Oyunu (Yengeç İdris)

2009: Arka Sokaklar (Baretta Kudret)

2009: Geniş Aile (Haceli)

2009: Sakarya Fırat (Mihri)

2009: Aşk Bir Hayal

2009: Kubilay (Derviş Memet)

2010: Gesi Bağları

2011: Kolpaçino: Bomba (Bahadır)

2011: Ağlama Ne Olur

2011: Kayıp Aranıyor

2011: Yalancı Bahar (Kaptan)

2012: Böyle Bitmesin (Emniyet Müdürü)

2012: Evlerden Biri

2012: İstanbul Hatırası (Salim)

2012: Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman (Mustafa Kaptan)

2013: Adını Kalbime Yazdım (Hasan)

2013: Kaçak (Abuzer)

2014: Filinta (Şeref)

2014: Kadim Dostum (Salih)

2015: Soğuk Ölüm

2016: Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)

2016: Cesur Yürek (Gürkan)

2016: Kehribar

2017: Tutsak (Enver)

2017: 11 (Sinema filmi)

2018: İnsanlık Suçu (Asaf)

2019: Vuslat (Çakal Necmi)

2021: Teşkilat (İsrail Elçisi)