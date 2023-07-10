Özcan Özen kimdir? Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen kaç yaşında, nereli? Özcan Özen biyografisi!

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1964 yılında Sapanca'da dünyaya gelen Özcan Özen, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1981-88 yılları arasından Sakarya Belediyesi muhasebe bölümünden çalışan Özen, 1988-90 yılları arasında ise askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı.

Sakarya Amatör Ligleri'nde 15 yıl futbol oynayan Özen, Sapancaspor'da da bir dönem yöneticilik görevinde bulundu.

Siyasi hayatına Refah Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Özen, sırasıyla Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında Fazilet Partisi belediye meclis üyeliği, 2009-2014 yılları arasında AK Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği, 2014 yılından bu güne kadar ise belediye meclis üyeliği ve büyükşehir belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

Özen Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Özcan Özen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Sakarya Sapanca Belediye Başkan Adayı oldu.