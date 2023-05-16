Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı. Arama motorlarında ise Özcan Kadıoğlu istifa mı etti? Özcan Kadıoğlu neden istifa etti? soruları araştırılıyor.

Özcan Kadıoğlu istifa mı etti? sorusu merak ediliyor. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçlar netleşirken Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti, Meclis'te beklentilerin çok altında kalarak 44 vekil çıkarabildi. Seçimin ardından yaşana gelişmeler sonrasında ise Özcan Kadıoğlu istifa mı etti? Özcan Kadıoğlu neden istifa etti? soruları araştırıldı.

ÖZCAN KADIOĞLU İSTİFA MI ETTİ?



28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçlar netleşirken Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti, Meclis'te beklentilerin çok altında kalarak 44 vekil çıkarabildi. Bu durum sosyal medyanın da diline düşerken Akşener'in ekonomi konuşmalarının metnini hazırlayan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, görevinden istifa etti. Milletvekili genel seçimlerinde ise Meclis çoğunluğu yine Cumhur İttifakı'nda kaldı. CHP 169 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti ise sadece 44 vekil çıkarabildi. Akşener liderliğindeki parti, Türkiye genelinde yüzde 9,69 oy alarak MHP'nin altında kaldı. Seçimlerde umduğunu bulamayan İYİ Parti'de ilk istifa da geldi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Akşener'in ekonomiyle ilgili konuşmalarının metinlerini yazan Kadıoğlu, "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum. Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi.

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, "Parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.

İşte o açıklamalar: