Şarkıcı Özcan Deniz'in bir süredir birlikte olduğu Samar Dadgar doğum günü pastasıyla gündem olmuştu. Ardından, Samar Dadgar kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Samar Dadgar kaç yaşında, nereli? Samar Dadgar kimdir?

Modacı Samar Dadgar uzur süredir şarkıcı Özcan Deniz ile aşk yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde Samar Dadgar doğum gününü kutladı ve doğum günü pastası gündeme gelmişti. Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖZCAN DENİZ'İN SEVGİLİSİ SAMAR DADGAR KİMDİR?

Şarkıcı Özcan Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı 22 yaş küçük modacı sevgilisi Samar Dadgar için doğum günü partisi düzenledi. Şarkıcının 28 yaşındaki sevgilisi için yaptırdığı masal figürlü temalı pasta ise alay konusu oldu.

İlişkilerini göz önünde yaşayan ve sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan çiftten Deniz, genç sevgilisinin yeni yaşı için bir etkinlik düzenledi. Sevgilisine şato ve ve masal figürlerinin yer aldığı devasa bir pasta yaptıran Deniz, romantik bir fotoğrafı da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

"İYİ Kİ DOĞDUN MASALIMIN PRENSESİ"

Sevgilisini öptüğü bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan eden Deniz, "İyi ki geldin... Sen geldin şehre bir film geldi. Ben yenilendim, bulutlar gitti. Bir güzel orman oldu yazılarda. İklim değişti, Akdeniz oldu. O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi. iyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım" ifadelerini kullandı.

SAMAR DADGAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İranlı ve modacı Samar Dadgar bir süredir Özcan Deniz ile birlikte. 2019'da Feyza Aktan'dan boşanan şarkıcı Özcan Deniz geçtiğimiz yıl Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin geçtiğimiz sene içerisinde tanıştığı iddia ediliyor.