Feyza Aktan ile 2019 yılında boşanan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir 28 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz'in sevenleri ise Özcan Deniz evlendi mi? Özcan Deniz kiminle evlendi? sorularına yanıt aradı.

ÖZCAN DENİZ EVLENDİ Mİ?

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Instagram hesaplarından hafta sonu Zekeriyaköy'deki evlerinde kıyılan nikahtan ilk fotoğrafları paylaştı. Deniz, Samar Dadgar ile sarıldığı fotoğrafını siyah kalp emojileriyle paylaşırken Dadgar da yüzüklerini gösterdiği bir kareyi "Her aşk hikayesi güzeldir, ama bizimkisi favorim" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Özcan Deniz'in annesi ise daha önce oğlunun ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller ve kalpler bir olsun. Kız arkadaşı bu söylediklerimi duyunca üzülecek ama Özcan'ın da bunu düşünmesi lazım" diyerek evliliği veto etmişti.