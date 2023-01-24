Ünlü sanatçı Özcan Deniz evlendi mi ve kiminle evlendiği merak ediliyor. Özcan Deniz'in uzun süredir aşk yaşadığı 22 yaş küçük modacı sevgilisi ile birlikteydi. Özcan Deniz evlendi mi ve Özcan Deniz kiminle evlendi gündeme geliyor. Peki, Özcan Deniz evlendi mi? Özcan Deniz kiminle evlendi?

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ÖZCAN DENİZ EVLENDİ Mİ?

2019 yılına Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in uzun süredir aşk yaşadığı 22 yaş küçük modacı sevgilisi Samar Dadgar ile evlendiği iddia edildi. Annesinin "Evlenmesini kesinlikle istemiyorum" uyarılarına aldırış etmeyen Deniz'in hafta sonu evinde sade bir törenle nikah masasına oturduğu konuşuluyor. Özcan Deniz'in annesi ise daha önce oğlunun ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller ve kalpler bir olsun. Kız arkadaşı bu söylediklerimi duyunca üzülecek ama Özcan'ın da bunu düşünmesi lazım" diyerek evliliği veto etmişti.

ÖZCAN DENİZ KİMİNLE EVLENDİ?

50 yaşındaki Özcan Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı 28 yaşında İranlı modacı Samar Dagdar'a geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi etti. Söylemezsem Olmaz programında yer alan haberde, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin hafta sonu Zekeriyaköy'de evlerinde nikah masasına oturduğu iddia edildi. Sessiz sedasız evlenen çift, evlilik haberiyle ilgili hiçbir açıklama da yapmadı.