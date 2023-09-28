28 Eylül günü sabahın erken saatlerinde Özbekistan'da meydana gelen patlama vatandaşları korkuttu. Patlamanın sesi şehrin birçok yerinden duyuldu. Peki, Özbekistan'da patlama mı oldu, neden? Son dakika! Özbekistan patlamada ölü, yaralı var mı?

Özbekistan'da patlama mı oldu, neden? Son dakika! Özbekistan patlamada ölü, yaralı var mı?

Bugün sabah saatlerinde Özbekistan'da patlama oldu. patlama sesi Taşkent'in bir çok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı. Arama motorlarında ise Özbekistan'da patlama mı oldu, neden? Son dakika! Özbekistan patlamada ölü, yaralı var mı? soruları araştırıldı.

ÖZBEKİSTAN'DA PATLAMA MI OLDU, NEDEN?

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirildi. Patlama nedeni henüz belirlenemezken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri yangını söndürmek için sevk edildi. Patlama sesi şehrin birçok yerinde duyuldu. Öte yandan, patlama sesi Taşkent'in bir çok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.

ÖZBEKİSTAN PATLAMADA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralananlar oldu. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.