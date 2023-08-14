Özbekistan'da Kavun Festivali Başladı

Özbekistan'ın Hive şehrinde ülkenin farklı bölgelerinde yetiştirilen 50'den fazla kavun çeşidinin sergilendiği festival başladı. Festivalde en lezzetli ve iri kavunlar belirlenecek ve en iyi kavun yetiştiricileri ödüllendirilecek.