Özbekistan'da Kavun Festivali Başladı
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Özbekistan'ın Hive şehrinde ülkenin farklı bölgelerinde yetiştirilen 50'den fazla kavun çeşidinin sergilendiği festival başladı. Festivalde en lezzetli ve iri kavunlar belirlenecek ve en iyi kavun yetiştiricileri ödüllendirilecek.
Özbekistan'ın Hive şehrinde ülkenin farklı bölgelerinde yetiştirilen 50'den fazla kavun çeşidinin sergilendiği festival başladı.
Özbekistan Tarım Bakanlığı ile Harezm İl Valiliğince, Hive şehrinin tarihi İçan Kale Külliyesi'nde düzenlenen festivalde çeşitli bölgelerde yetiştirilen 50'den fazla kavun çeşidi tanıtılıyor.
44 hektarlık alana kurulan 66 stantta çiftçiler tarafından yetiştirilen kavunlar yer alıyor. Festivalde davetliler, kavunların tadına da bakabiliyor.
3 gün sürecek festivalde en lezzetli ve iri kavunlar belirlenecek ve en iyi kavun yetiştiricileri Valilikçe araçla ödüllendirilecek.
Festivaldeki stantlarda 1000 ton kavunun yanı sıra 400 ton karpuz, 200 ton bal kabağı ve 100 ton kuru meyve sergilenecek.????