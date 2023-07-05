Özbekistan'da Kadınları Destekleme Deneyimi Konulu Uluslararası Forum Düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen uluslararası forumda, kadınların desteklenmesi ve cinsiyet eşitliği konuları ele alındı. Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran da foruma katıldı ve Türkiye'nin kadın güçlendirme politikalarını anlattı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, "kadınları destekleme deneyimi" konulu uluslararası forum düzenleniyor.

Foruma aralarında Türkiye, İsviçre, Singapur, Mısır, Kazakistan, Rusya, İtalya ve Kırgızistan'ın da bulunduğu 30'a yakın ülke ve uluslararası kuruluşlardan çok sayıda yetkili katıldı. Foruma Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran iştirak etti.

"Kadınları destekleme deneyimi" konulu forumun açılışında konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Züleyha Mahkamova, ülkede cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının korunmasına yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, bu çerçevede ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yaşamının her alanında kadınların etkinliğini artırmaya yönelik Ulusal Program ve 2022-2030 yıllarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması stratejisinin kabul edildiği söyledi.

Mahkamova, ülkedeki seçim yasasında, siyasi partiden milletvekili adaylarının toplam sayısının en az yüzde 30'unun kadınlardan oluşmasıyla ilgili madde bulunduğunu anımsatırken, ülkedeki kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin yüzde 33'ünün kadın olduğunu vurguladı.

Kadınların girişimcilikte yüzde 37, siyasi partilerde yüzde 47, ekonomik ve endüstriyel sektörlerde yüzde 46, yükseköğretimde yüzde 49, eğitimde yüzde 74, tıpta ise yüzde 77 paya sahip olduğunu ifade eden Mahkamova, ülke parlamentosunun alt kurulu olan Yasama Meclisi üyelerinin yüzde 33'ünün, Senato üyelerinin yüzde 24'ünün, belediye meclisi üyelerinin ise yüzde 25'inin kadınlardan oluştuğunu belirtti.

???????- Bakan Yardımcısı Duran Türkiye'deki çalışmaları anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran da forumun bölgede ve Türk coğrafyasında kadının güçlendirilmesi sürecine ivme kazandıracağına inandığını dile getirerek, Türkiye olarak kadınların ekonomiden sosyal kalkınmaya kadar geniş yelpazede güçlendirilmesine yönelik politika ve stratejileri, ulusal ve uluslararası normlar ışığında planlı ve programlı şekilde hazırlayarak uyguladıklarını, bu toplantıda gerçekleştirilecek istişarelerle kadının statüsünü güçlendirmeye ve toplumsal konumunu yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadının güçlendirilmesi alanındaki ilerlemenin temelinde hukuk ve eğitim alanında yürütülen kararlı faaliyetler yattığını belirten Duran, Türkiye'de son 20 yılda anayasa ve yasalarda kadınlarla ilgili önemli ilerlemeler kaydettiklerini, anayasanın 10. maddesinde yapılan değişiklikle kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasını sağladıklarını, kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama katılımını destekleyen çalışmalara hız verdiklerini, kadını ailede ve toplumda erkekle eşit kılan, kadın emeğini görünür kılan yeni düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Duran, ülkede şiddet, ihmal ve istismarla mücadelenin güçlü yasal zemine kavuştuğunu, periyodik olarak güncellenen strateji belgeleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile faaliyetlerini sürdürdükleri bilgisini paylaşarak, halen ekonomi, sağlık, eğitim, liderlik ve karar alma mekanizmaları ile çevre ve iklim değişikliği gibi alanları kapsayan yeni bir Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

İnsani ve ekonomik kalkınmanın büyük ölçüde eğitimin varlığına bağlı olduğunu, eğitimin hem bireylerin hem de toplumların ilerlemesi ve gelişmesi için temel bir mihenk taşı ve kadınların toplumsal statülerinin yükseltilmesi için bir katalizör görevi gördüğünü ve aile birimi içindeki rol ve sorumluluklarını da pekiştirdiğini ifade eden Duran, bu nedenle Türkiye'de kadınların ve kız çocuklarının eğitimine öncelik verdiklerini söyledi.

Duran, eğitim ve farkındalık çalışmalarında elde ettikleri başarıların istihdamın ve iş gücüne katılımın önünü açtığını, bu süreçte kadınların iş-aile yaşamını uyumlaştıran tedbirleri hayata geçirdiklerini, Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı ve Girişimcilik Eğitim Programları ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettiklerini ve becerilerini geliştirdiklerini belirterek, "Kadınlara sunduğumuz destek ve teşvikler sayesinde kadın istihdamı 10 milyon 237 bin kişiye, kadın iş gücü ise 11 milyon 821 bin kişiye ulaştı. 20 yıl içinde kadın istihdam oranını yüzde 25,3'ten yüzde 31'e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise yüzde 27,9'dan yüzde 35,8'e yükselttik." dedi.