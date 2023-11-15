Özbekistan'da İpek Yolunda Turizm Fuarı Açıldı

Özbekistan'da düzenlenen 28. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı başladı. Fuarda, Türkiye dahil 20'den fazla ülkeden turizm şirketleri ve acenteler yer alıyor. Özbekistan'ın turizm potansiyeli ve diğer ülkelerin seyahat imkanları sergileniyor.

Özbekistan'da "İpek Yolunda Turizm" 28. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı açıldı.

Özbekistan hükümetinin düzenlediği fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'den fazla ülkeden çok sayıda turizm şirketi ve acente katılıyor.

Özbekistan'ın seyahat acenteleri, inanç, gastronomi, kültür, kış ve diğer alanlardaki turizm potansiyelinin sergilendiği fuarda yabancı turizm şirketleri de stant açtı.

Ülkenin tüm il ve bölgelerinin turizm potansiyelinin yanı sıra diğer ülkelerin seyahat imkanlarının da sergilendiği fuar çerçevesinde Özbek el sanatları örnekleri, geleneksel giysiler, halk oyunları ve milli yemekler de tanıtılıyor.

Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Özbekistan'ın çeşitli destinasyonlarındaki turizm potansiyelinin sergilendiği fuarın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Orta Asya ülkelerinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şirketler için önemli bir buluşma yeri olduğunu belirtti.

Şadiyev, ülkede son dönemde turizmin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını ifade ederek, bu çerçevede birçok ülkeye vize muafiyeti tanındığını, turizm şirketleri ve otellere çeşitli imtiyazlar sağlandığını, bunun sonucunda ülkenin turizm altyapısının iyileştiğini ve ülkeye gelen turist sayısının belirgin ölçüde arttığını vurguladı.

Fuar kapsamında ayrıca turizmin geliştirilmesiyle ilgili oturumlar düzenlenecek, milli giysilerin tanıtıldığı defileler yapılacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen turizm fuarı çerçevesinde ülkenin bu alandaki potansiyelinin sergilenmesinin yanı sıra yerli ve yabancı ülkelerin şirket ve acenteleri arasında işbirliği anlaşmaları imzalanacak.

1995'ten bu yana gerçekleştirilen "İpek Yolunda Turizm" Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı, 17 Kasım'da sona erecek.