Özbek Pilavı tarifi! Masterchef Özbek Pilavı nedir, nasıl yapılır? Özbek Pilavı için gerekli malzemeler! Özbek Pilavı hangi yöreye ait?

Masterchef 13 Ekim yarışmasında şefler tarafından Özbek Pilavı yapılması istendi. Peki Masterchef Özbek Pilavı nasıl yapılır? Özbek Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Özbek Pilavı yemek tarifi! Özbek Pilavı nasıl yapılır? Özbek Pilavı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Özbek Pilavı tarifi oldu. Peki en güzel Özbek Pilavı yemek tarifi nasıldır? Özbek Pilavı yemeği nasıl yapılır? Özbek Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Özbek Pilavı nasıl yapılır? Özbek Pilavı için gerekenler neler?

ÖZBEK PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

500 g kuşbaşı kuzu eti ( kemiksiz)

4 su bardağı su

2,5 tatlı kaşığı tuz

1 orta boy soğan

2 orata boy havuç

6 yemek kaşığı margarin

2 su bardağı pirinç

2 tatlı kaşığı karabiber

ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR? ÖZBEK PİLAVI TARİFİ

Et kısık ateşte kendi suyu ile yaklaşık 40 dakika pişirilir. Daha sonra su ve yarım tatlı kaşığı tuz eklenir, yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Bu arada soğan küçük küçük, havuç kibrit çöpü şeklinde doğranarak yağda, kısık ateşte ara sıra karıştırılarak kavrulur. Et, suyunu çekince havuç karışımına eklenir. Bir kaç kez çevrilir ve tencerenin dibine yayılır. Üzerine pirinç, 500 ml su ve tuz eklenerek kaynamaya bırakılır. Önce orta, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar 15-20 dakika pişirilir. Karabiber serpilir ve üzerine peçete konup 20 dakika dinlendirilir.