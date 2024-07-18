ÖZBEK PİLAVI TARİFİ l Masterchef Özbek Pilavı tarifi nedir? Özbek Pilavı tarifi nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasında 17 Temmuz'da şefler, yarışmacılardan Özbek Pilavı yapmalarını istedi. Özbek Pilavı, lezzeti ve görselliğiyle öne çıkan bir Orta Asya yemeği olarak biliniyor. Peki, Özbek Pilavı nasıl yapılır? Özbek Pilavı yaparken hangi malzemeler kullanılır? Masterchef Özbek pilavı tarifi nedir? sorularının cevabını haberin devamında bulabilirsiniz.
Masterchef'te birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyirciler ise Özbek Pilavı tarifini arıyor. Masterchef Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, Masterchef Özbek Pilavı tarifi hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF ÖZBEK PİLAVI TARİFİ
Özbek Pilavı için gerekli malzemeler;
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 adet kuru soğan
- 5 adet orta boy havuç
- 400 gramkuzu eti
- 3 su bardağı pirinç
- 1,5 – 5 su bardağı sıcak su
- 2 diş sarımsak
- Tuz
- Kimyon
- Karabiber
ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR?
Pilav tenceresine sıvı yağ ve tereyağ alınır. Eriyen yağın içine piyazlık doğranan soğanlar karamelize oluncaya kadar kavrulur. Kuşbaşı doğranan etler tencereye eklenir. Etler suyunu çekene kadar kavrulur. Suyunu çeken etlere rendelenen havuçları eklenir, havuçlar yumuşayıncaya kadar karıştırılır. Sonra pirinçler eklenir ve 3 dakika kadar kavrulur.Tuz, kimyon karabiber ve su eklenir. 2 diş sarımsak ezilerek eklenir. Tencerenin kapağı kapatılır kaynayınca 5 dakika yüksek, 10 dakika da kısık ateşte pişirilir. Üzeri örtülen pilav 15-20 dakika demlenir.