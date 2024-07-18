ÖZBEK PİLAVI TARİFİ l Masterchef Özbek Pilavı tarifi nedir? Özbek Pilavı tarifi nasıl yapılır?

Masterchef'te birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyirciler ise Özbek Pilavı tarifini arıyor. Masterchef Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, Masterchef Özbek Pilavı tarifi hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF ÖZBEK PİLAVI TARİFİ

Özbek Pilavı için gerekli malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

5 adet orta boy havuç

400 gramkuzu eti

3 su bardağı pirinç

1,5 – 5 su bardağı sıcak su

2 diş sarımsak

Tuz

Kimyon

Karabiber

ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pilav tenceresine sıvı yağ ve tereyağ alınır. Eriyen yağın içine piyazlık doğranan soğanlar karamelize oluncaya kadar kavrulur. Kuşbaşı doğranan etler tencereye eklenir. Etler suyunu çekene kadar kavrulur. Suyunu çeken etlere rendelenen havuçları eklenir, havuçlar yumuşayıncaya kadar karıştırılır. Sonra pirinçler eklenir ve 3 dakika kadar kavrulur.Tuz, kimyon karabiber ve su eklenir. 2 diş sarımsak ezilerek eklenir. Tencerenin kapağı kapatılır kaynayınca 5 dakika yüksek, 10 dakika da kısık ateşte pişirilir. Üzeri örtülen pilav 15-20 dakika demlenir.