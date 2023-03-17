Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında gazeteci Özay Şendir geliyor. Peki, Özay Şendir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, hangi gazetede çalışıyor, evli mi? Özay Şendir ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Açık oturum programlarına da katılan Özay Şendir'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Özay Şendir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Özay Şendir'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÖZAY ŞENDİR KİMDİR?

Gazeteci Özay Şendir 1969 İstanbul doğumludur. Özay Şendir, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. BBC Radyo, Sabah, Habertürk, Kanal D vb. gibi kurumlarda çalışan Özay Şendir şimdilerde Milliyet Gazetesi köşe yazarlığı yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Özay Şendir'in İnstagram'da 4 bin takipçisi vardır, Twitter'da ise 17 bin takipçisi bulunmaktadır.