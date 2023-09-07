Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen ve sezona başarılı bir başlangıç yapan milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'de ayın futbolcusu olduğu iddia edildi. Peki, Ozan Tufan İngiltere'de ayın futbolcusu mu oldu, yoksa aday mı?

Ozan Tufan ayın futbolcusu mu oldu? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen ve sezona başarılı bir başlangıç yapan milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'de ayın futbolcusu olduğu iddia edildi. Peki, Ozan Tufan İngiltere'de ayın futbolcusu mu oldu, yoksa aday mı? Detaylar!

OZAN TUFAN AYIN FUTBOLCUSU MU OLDU?

Türkiye'de zaman zaman eleştirilen Ozan Tufan, İngiltere Championship'te "Ayın Futbolcusu" ödülüne aday gösterildi. Ağustos ayında oynadığı 4 maçta da gol atan milli futbolcu, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

"AYIN FUTBOLCUSU" ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Championship'te sezona başarılı bir başlangıç yapan ve 4 maçta 4 gol atan Hull City'nin Türk futbolcusu Ozan Tufan, "Ayın Futbolcusu" ödülüne aday oldu.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Ağustos ayında ligde yer aldığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösteren 28 yaşındaki milli ortasaha, performansıyla Championship'te ödüle aday oldu.

OZAN'IN RAKİPLERİ

Ozan Tufan'ın yanı sıra adaylık listesinde Ipswich Town'dan Sam Morsy, Norwich City'den Gabriel Sara ve Stoke City'den Andre Vidigal yer aldı.