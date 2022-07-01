Ozan Tufan Hull City'e transfer oldu mu? Ozan Tufan kaç milyona transfer oldu, hangi takıma? Ozan Tufan yeni takımda forma numarası kaç?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın yeni takımı Hull City'e transfer oldu. Peki, Ozan Tufan yeni takımda forma numarası kaç? Ozan Tufan Hull City'e transfer oldu mu? Ozan Tufan kaç milyona transfer oldu, hangi takıma? İşte detaylar...

OZAN TUFAN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı. Hull City sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımla bu transferi açıkladı. Fenerbahçe Kulübü ise sosyal medya hesabından, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanarak bu transferi duyurdu.

OZAN TUFAN KAÇ YILLIK ANLAŞMA İMZALADI?

Hull City, 27 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hull City'de oynayacak ilk Türk futbolcu olan Tufan, Süper Lig'de çıktığı 216 maçta 21 gol kaydetti. Milli takım formasını da 65 kez giyen orta saha oyuncusu 9 gole imza attı.