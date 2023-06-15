Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde Ozan Tufan olduğuna dair iddialar yer alıyor ve bu nedenle internet üzerinde Ozan Tufan hangi takıma gidecek? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ozan Tufan hangi takıma gidecek? Ozan Tufan Türkiye'ye mi dönüyor? Ozan Tufan hangi takıma transfer olacak?

Hull City forması giyen Ozan Tufan, Beşiktaş'ın yolunu tutabilir. Şenol Güneş'in Bursaspor'dan eski öğrencisine kapısının açık olduğu belirtilirken, Ozan Tufan da kulübün sahibi Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş'a transferi için kolaylık sağlamasını istedi. Peki, Ozan Tufan hangi takıma gidecek? Ozan Tufan Türkiye'ye mi dönüyor? Ozan Tufan hangi takıma transfer olacak?

OZAN TUFAN HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin formasını giyen Ozan Tufan, Beşiktaş'ın gündeminde. Şenol Güneş'in Bursaspor'dan eski futbolcusunu takımında görmek isteyeceği belirtilirken, Tufan'ın da ayrılmak için Acun Ilıcalı'dan kolaylık sağlamasını istediği aktardı.

Ozan Tufan için Hull City, 5 milyon euro değer biçti. Şimdiye kadar Beşiktaş yönetimi resmi bir girişimde bulunmazken, milli futbolcunun kulübüyle ayrılık için anlaşması durumunda transfer için masaya oturulması bekleniyor.