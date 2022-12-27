Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, özellikle orta sahada Gedson Fernandes 'in yanına çift yönlü bir oyuncu istiyor. Bu noktada Güneş'in aklında tek isim Ozan Tufan olarak öne çıktı. Peki Yıldız futbolcu Ozan tufan Beşiktaş'a gelecek mi? Ozan Tufan Beşiktaş ile anlaştı mı? Ozan Tufan son durumu ne yönde? Hull Citey Ozan tufan için beşiktaş2tan ne kadar bonservis bedeli istiyor? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneşin isteklerine göre transfer politikasını şekillendiren Beşiktaş bir dönem Bursaspor ve Fenerbahçe forması giyen Milli takımın yıldız orta saha oyuncusu Ozan Tufanı gündemine aldı .İngiliz ekibi Hull Citey forması giyen Ozan Tufan için şartları araştıran yönetim Ozanın son durumunu kulübüne sorduğu gelen bilgiler arasında. Peki, Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı?Ozan Tufan Beşiktaş ile anlaştı mı? Yıldız futbolcu Ozan tufanın son durumu ne yönde? Hull City Ozan Tufan için Beşiktaş'tan ne kadar bonservis bedeli istiyor? Detaylar haberimizde...

OZAN TUFAN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan Güneş, performansları itibariyle Gedson Fernandes dışındaki hiçbir isimden memnun değil. Atiba, Necip, Salih, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın vasat kaldılar. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor. Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan Güneş, ayrıca Ozan'ın yerli olmasının da kadro seçiminde avantaj olacağı düşünüyor. Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Ozan Tufan'ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı. Tecrübeli futbolcu da, üzerinde büyük emeği olan Güneş'e "Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam" yanıtını verdi.

YILDIZ FUTBOLCU OZAN TUFANIN SON DURUMU NE YÖNDE?

Sezon başında Fenerbahçe'den 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, İngiltere Championship'te 22 karşılaşmada görev aldı. 27 yaşındaki oyuncu Sarı-Siyahlı formayla çıktığı maçlarda ise 4 gol atma başarısı gösterdi. Tufan'ın, asist katkısı bulunmuyor.

HULL CİTİY OZAN TUFAN İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN NE KDAR BONSERVİS TALEP EDİYOR?

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine İngiliz kulübü, "2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyoruz" dedi.