Ozan Tufan Beşiktaş'a mı gidiyor? Ozan Tufan Beşiktaş'a mı gidecek?

VAR kayıtlarını dinleyen Şenol Güneş çılgına döndü: Bu bir suç değil

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OZAN TUFAN BEŞİKTAŞ'A MI GİDİYOR?

Şenol Güneş Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a geleceği hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

"Ozan Tufan sizi aradı mı?" diye sorulan Şenol Güneş verdiği yanıtta, "Beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ben de okudum. Ozan'ı beğeniyorum iyi bir oyuncu. Samet'i sordular onu da beğeniyorum. Söylüyorum bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Bunlar saygıdeğer oyuncular. Şu an öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Sahadaki oyunu da değerlendiren Güneş, "Bazen geriden uzun toplar atıp dönen topları almak istedik. Her maçı alamadıktan sonra oyun kuramazsanız. Rakibimiz de aynı şeyleri yaptı. Ortada pasta hatalarımız var. Bunu hala düzeltemedik. Bu şekilde kendi kendimize yoruluyoruz. Orta gelecek, vuruş iyi olacak. Masuaku daha iyi attığı için kornerlere attırıyoruz. Daha çok çalışacağız. Teknikleri kötü değil bazen bulundukları durum hataya sebep oluyor. Bazen antrenmanda yaptıklarını maçta yapamıyorlar." dedi.