Ozan Güven dava sonucu ne oldu? Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayı nedir, son durum ne? soruları gündeme geliyor. Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, oyuncu tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürerek 2020 yılında suç duyurusunda bulunmuştu. Ozan Güven davası ne oldu ve Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayı nedir, son durum ne? merak ediliyor. Peki, Ozan Güven dava sonucu ne oldu? Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayı nedir, son durum ne?

Ozan Güven dava sonucu ne oldu? Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayı nedir, son durum ne? sorularına yanıt aranıyor. Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasındaki şiddet iddialarıyla ilgili dava devam ediyor. Ozan Güven dava sonucu ne oldu? Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayı nedir, son durum ne? soruları gündeme geliyor. Ozan Güven dava sonucu ne oldu? Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayı nedir, son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

OZAN GÜVEN DAVA SONUCU NE OLDU?

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasındaki şiddet iddialarıyla ilgili dava devam ediyor. Şiddet olayından sonra Güven'in Bulutsuz'un morluk içindeki yüzünün görüntülerinin photoshop olduğunu iddia etmesinin ardından genç kadının avukatı, fotoğrafların incelenerek gerçekliğiyle ilgili rapor alınmasını istedi. Güven'in avukatı ise fotoğrafların araştırılması talebini reddetti.

OZAN GÜVEN VE DENİZ BULUTSUZ SON DURUM NE? Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, oyuncu tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürerek 2020 yılında suç duyurusunda bulunmuştu. Tarafların birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, Bulutsuz'un avukatı, Güven'in "Yakında hepsi bitecek az kaldı, Deniz Bulutsuz'un mahkemeye sunduğu bütün fotoğraflar photoshop, montaj olduğu mahkeme tarafından açığa çıkacaktır" iddiasını hatırlatarak görüntülerin gerçek olup olmadığının incelenmesini talep etti. Güven'in avukatı ise talebini reddetti.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'u temsilen avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş, Güven'in "Yakında hepsi bitecek az kaldı, Deniz Bulutsuz'un mahkemeye sunduğu bütün fotoğraflar photoshop, montaj olduğu mahkeme tarafından açığa çıkacaktır" sözlerini hatırlatarak "Celse arasında bir flash bellek sunmuştuk, dosyaya sunmuş olduğumuz fotoğrafları içermekteydi. Sanık Ozan Güven'in bu fotoğrafların gerçek olmadığına ilişkin beyanları vardı. Gerçek olup olmadığı photoshop olup olmadığı şeklinde rapor alınmasını istiyoruz" dedi. Sanık Ozan Güven'in avukatı Tayfun Reşat Güngör ise fotoğrafların araştırılması talebini reddetti.

Mahkeme Bulutsuz'un uğradığı psikolojik şiddete ve yüzünde sabit iz kalıp kalmadığına ilişkin raporun dönüşünün beklenmesine karar verdi. Mahkeme, dava dosyasında kişilerin yaralanması ile ilgili rapor mevcut olduğu gerekçesiyle fotoğrafların gerçek olup olmadığı yönünden bir rapor alınmasına yer olmadığına da karar vererek duruşmayı erteledi.

OZAN GÜVEN VE DENİZ BULUTSUZ OLAYI NEDİR?

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Hakaret', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ozan Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında 'Basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.