Yerel seçim hazırlıklarına devam eden AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Ak Parti Adana İl Başkanlığına getirilen isim ise merak edildi. Peki, Ozan Gülaçtı kimdir? AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı kaç yaşında, nereli?

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı. Atamaların yapılmasının ardından AK Parti Adana İl Başkanı olan isim araştırıldı. Vatandaşlar atamalar sonrası arama motorlarında Ozan Gülaçtı kimdir? AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı kaç yaşında, nereli? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

OZAN GÜLAÇTI KİMDİR?

Yerel seçim için işi şimdiden sıkı tutan Ak Parti'de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 6 ilde bayrak değişimi yaşandı. Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanları değişti. Ak Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı atandı.

Ozan Gülaçtı aslen Adana doğumludur. Gülaçtı'nın resmi Twitter hesabı "@ozangulacti".

Gülaçtı'nın Ak Parti Adana İl Başkanlığına atanması ardından sosyal medya hesabı paylaşımı şöyle oldu: