Ozan Evrim Özenç kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in hayatı ve biyografisi!

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir merak ediliyor. Peki, Ozan Evrim Özenç kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Ozan Evrim Özenç'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Spor severler tarafından biyografisi merak edilen isimler arasında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç geliyor. Peki, Ozan Evrim Özenç kimdir, aslen nereli, hangi takımda kaleci? İşte detaylar...

OZAN EVRİM ÖZENÇ KİMDİR?

Ozan Evrim Özenç (d. 7 Ocak 1993, Konak), Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Altay'da oynamaktadır.

Ozan Evrim Özenç doğum tarihi : 7 Ocak 1993

7 Ocak 1993 Ozan Evrim Özenç kaç yaşında : 29 yaşında

29 yaşında Ozan Evrim Özenç nereli : İzmir

İzmir Ozan Evrim Özenç mevkisi ne : Kaleci

Kaleci Ozan Evrim Özenç hangi takımda oynuyor : Altay

Altay Ozan Evrim Özenç forma numarası kaç : 99

Futbolculuk kariyeri

Kulüp takımları kariyeri

Futbola Denizlispor altyapısında başlayan Ozan burada erken keşfedilip genç millî takımlara seçildi. 2010 senesinde profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak A takıma yükseldi. 2011-2012 sezonunun başında 2. Lig'e yükselen Denizli Belediyespor'a 1 yıllığına kiralandı. 2013-14 sezonunda ise 18 maça çıkan Ozan, Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekti. 2013-14 ara transfer döneminin son gününde ise Polat Keser ile yollarını ayıran Antalyaspor'a 500.000 TL karşılığında transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Kasım 2022 tarihinde oynanan Göztepe - Altay maçı sırasında Göztepeli bir taraftarın saldırısına uğramıştır.

Millî takım kariyeri

28 kez millî takımlara çağrılan Ozan Evrim Özenç, 6 kez Türkiye U-17, 10 kez Türkiye U-18, 12 kez deTürkiye U-19 forması olmak üzere toplam 28 kez millî formayı giymiştir.