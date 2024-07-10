Ozan Bingöl kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bugüne kadar yayımlanmış 5 kitabı bulunan Ozan Bingöl'ün kariyeri ve hayatı araştırılıyor. Peki, Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli?

OZAN BİNGÖL KİMDİR?

Ozan Bingöl 1998 yılında girdiği Gazi Üniversitesinden 2002 yılında mezun olmuştur. Daha sonrasında master ve doktora aşamasını yurtdışında geçirmiş ve özellikle Costa Rika, Malta, Fransa gibi ülkelerde çalışmalarda bulunmuştur. 2005 yılında Kamudaki görevine başladıktan kısa bir süre sonra özel sektörde hayatına devam etme kararı alıp bir süre bir firmada "Mevzuat, Eğitim, Araştırma Başkanı" olarak görev yapmıştır. Halen Başkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders vermeye devam ederken aynı zamanda ülkede "vergi adaleti"nin tesis edilmesi ve "toplumda vergi bilincinin oluşması"na dair çalışma ve projelerde yer almış ve hala bu çalışmalarına da devam etmektedir. Üniversitedeki görevinin yanında Fox TV yorumculuğuna, OT dergisi ve vergiyedair.com bloğundaki yazılarına devam etmektedir. Vergi ve ilgili diğer konulara ilişkin güncel görüş ve önerilerini twitter hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bugüne kadar yayımlanmış biri editör olmak kaydıyla 5 adet kitabı bulunmaktadır. Özellikle "Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu" isimli son kitabı altıncı baskıya ulaşmış ve halkın vergiyi daha kolay anlayacağı bir dilde kaleme alınmıştır.