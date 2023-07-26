Teknolojinin hızlı ilerleyişiyle birlikte dijital baskı teknikleri günümüzde daha yaygın kullanılırken, ozalit baskı tekniği hala belirli sektörlerde kullanılmaktadır. Ozalit nedir? Ozalit baskı ne demek, nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

Ozalit nedir? Ozalit baskı ne demek, nasıl yapılır, sorularına yanıt aranıyor. Teknolojinin hızlı ilerleyişiyle birlikte dijital baskı teknikleri günümüzde daha yaygın kullanılırken, özellikle geçmiş yıllarda önemli bir yere sahip olan ozalit baskı tekniği unutulmaya yüz tutmuş gibi görünüyor. Ancak, ozalit baskının hala belirli sektörlerde kullanıldığını ve nostaljik bir değeri olduğunu bilmek ilgi çekici. Peki, ozalit nedir? Ozalit nasıl yapılır? Ozalitin kullanım alanları nelerdir? Tüm detaylar haberimizdedir.

OZALİT NEDİR?

Ozalit, fotoğrafik bir baskı yöntemidir. Bu teknikle, orijinal bir dokümanın, çizimin veya fotoğrafın aynı boyutlarda ve hassasiyetle kopyası alınabilir. Eskiden sıkça kullanılan bir yöntem olsa da dijital baskının ve kopyalama teknolojilerinin gelişmesiyle popülerliği azalmıştır.

OZALİT BASKI NASIL YAPILIR?

Ozalit baskı, esas olarak şu adımlarla gerçekleştirilir:

Orijinal Hazırlık: Öncelikle, kopyalanacak orijinal belge, çizim veya fotoğrafın temiz, düzgün ve kaliteli olması sağlanır. Her türlü leke, kırışıklık veya bozukluk, kopyada da görüneceğinden özenli bir hazırlık önemlidir.

Düzenleme: Eğer kopyalanacak belgede düzeltilmesi gereken hatalar varsa veya renk ayarlamaları yapılacaksa, ozalit kopya almadan önce gerekli düzenlemeler yapılır.

Ozalit Makinesi: Hazırlanan orijinal, özel bir ozalit makinesi kullanılarak kopyalanır. Bu makinede orijinal belge, fotoğraf veya çizim, ışığa duyarlı ozalit kağıdı üzerine yerleştirilir.

Işıkla Yakma: Orijinal belge, ozalit kağıdıyla birlikte ışıkla yakılır. Ozalit kağıdı, belgede bulunan görüntüleri ve detayları ışığa maruz kaldığı bölgelerde kimyasal bir reaksiyonla siyaha dönüştürür.

Kimyasal İşlem: Işıkla yakma sonucunda siyaha dönen ozalit kağıdı, özel kimyasal maddeler kullanılarak sabitleştirilir ve gereksiz bölgeler temizlenir.

Kopya Alma: Son adımda ise hazırlanan ozalit kopya alınır ve orijinal belgeye sadık bir şekilde çoğaltılır.

OZALİT BASKININ KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Ozalit baskının kullanım alanları zamanla azalsa da hala bazı sektörlerde değerli işlevleri vardır: