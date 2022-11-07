"Namaz molası" tartışması ve laiklik açıklaması ile gündemde olan Öz Erciş Seyahat'in sahibi merak konusu oldu. Öz Erciş Seyahat sahibi kim, Seracettin Yiğit kimdir? Öz Erciş seyahat sahibi kimdir? Seracettin Yiğit kimdir, kaç yaşında?

Şehirlerarası taşımacılık firması Öz Erciş Seyahat ile yolculuk yapan bir vatandaş, namaz kılmak için 3 dakikalık bir mola verilmesini talep etti. Araç sürücüsü ise mola vermenin mümkün olmadığını ve namazı sonra kılmasını yolcuya iletti. Peki, Öz Erciş Seyahat sahibi kim, Seracettin Yiğit kimdir? Öz Erciş seyahat sahibi kimdir? Seracettin Yiğit kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

ÖZ ERCİŞ SAHİBİ KİM?

"Namaz molası" tartışmasıyla gündemde olan Öz Erciş Seyahat'in sahibi merak konusu oldu. Öz Erciş Seyahat sahibi kim, Seracettin Yiğit kimdir, cevaplarını sizdir için derledik. Öz Erciş Seyahat, 2006 yılında Yiğit Ailesi tarafından kurulmuş; sahibi Yiğit Ailesi'dir. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Seracettin Yiğit'tir. Öz Erciş Seyahat'in sahibi Seracettin Yiğit'tir de denilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Seracettin Yiğit, Hakan Yiğit, Necmettin Yiğit, Nizam Yiğit.

ÖZ ERCİŞ OLAYI NEDİR?

Öz Erciş Seyahat'la ilgili tartışmalar, bir yolcunun "namaz molası talebinin reddedildiğini" iddia etmesiyle başladı; ardından firmadan gelen "laiklik" vurgulu açıklama ile alevlendi.

YOLCUNUN İDDİASI

Abdullah Gündüz isimli bir yolcu, sosyal medya hesabından Öz Erciş Seyahat ile ilgili şu iddiada bulundu:"65 DH 854 plakalı Öz Erçiş Seyahat isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir."

FİRMADAN AÇIKLAMA

Konunun sosyal medyada öne çıkan konular arasına girmesi üzerine Öz Erciş Seyahat'ten "namaz molası" tartışmalarına ilişkin bir açıklama geldi. Firma Avukatı Tuncay Keserci aracılığı ile yaptığı açıklamada, laiklik vurgusu yapması ayrıca bir tartışma konusu oldu. Açıklama şöyle:

"Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergâhlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz. Anayasanın 23.maddesi yerleşme ve seyahat hürriyetini ve 24.maddesi din ve vicdan hürriyetini güvence altına almıştır. Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."