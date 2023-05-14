Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya oylarını kullandı

Genel Haberleri

- Oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya oylarını kullandı Oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya, Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'nda oylarını kullandı.

- Oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya oylarını kullandı

İSTANBUL - Oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya, Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'nda oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemine devam ediliyor. Oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya da oylarını kullanmak üzere Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na geldi. Tüzünataç, 1061 numaralı sandığa oyunu attı. Tüzünataç'ın ardından aynı okula gelen Serenay Sarıkaya da 1059 numaralı sandığa oyunu atarak teşekkür etti.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Tüzünataç, "Bütün kalbimle hem bizler hem gelecek nesiller için iyi bir sonuç olmasını diliyorum. Özellikle de en çok gelecek kuşaklar için bunu diliyorum. Biz de görevimizi yaptık. Şimdi sonuçları takip edeceğiz" dedi.

Serenay Sarıkaya ise, "Heyecanlıyız bayağı bir sıra bekledim. Hepimiz için hayırlısı olsun. Hepimize iyi gelecek olan olsun" diye konuştu.

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Doğan - Genel

Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya İstanbul Beşiktaş Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title