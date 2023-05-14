- Oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya oylarını kullandı

İSTANBUL - Oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya, Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'nda oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemine devam ediliyor. Oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya da oylarını kullanmak üzere Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na geldi. Tüzünataç, 1061 numaralı sandığa oyunu attı. Tüzünataç'ın ardından aynı okula gelen Serenay Sarıkaya da 1059 numaralı sandığa oyunu atarak teşekkür etti.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Tüzünataç, "Bütün kalbimle hem bizler hem gelecek nesiller için iyi bir sonuç olmasını diliyorum. Özellikle de en çok gelecek kuşaklar için bunu diliyorum. Biz de görevimizi yaptık. Şimdi sonuçları takip edeceğiz" dedi.

Serenay Sarıkaya ise, "Heyecanlıyız bayağı bir sıra bekledim. Hepimiz için hayırlısı olsun. Hepimize iyi gelecek olan olsun" diye konuştu.