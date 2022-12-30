Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken ev sahibi ekibin iptal edilen golü maça damga vurmasının ardından futbolseverler arama motorlarında Oyuncu kalecinin arkasında ise ofsayt olur mu? Kalecinin arkasındaki oyuncu ofsaytı bozar mı? Hangi durumda ofsayt olmaz? Ofsayt nedir? sorularını araştırdı.

Dün akşam Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Sivasspor maçında yaşananlar gündemde yerini koruyor. Futbolseverler ise pozisyonu tartışırken Oyuncu kalecinin arkasında ise ofsayt olur mu? Kalecinin arkasındaki oyuncu ofsaytı bozar mı? Hangi durumda ofsayt olmaz? Ofsayt nedir? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

OYUNCU KALECİNİN ARKASINDA İSE OFSAYT OLUR MU?

Oyuncu şu pozisyonlarda ise ofsayt değildir;

Kendi yarı sahasındaysa,

Sondan ikinci rakip oyuncuyla aynı hizadaysa

Kale ile arasında oyuncu olmamasına rağmen topun arkasındaysa.

Ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen, top rakip oyuncuların herhangi birinin müdahalesi sonucu kendisine gelirse

Ofsayta yakalanmış bir oyuncu.

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşının topla oynadığı anda hakemin kanaatine göre: Oyuna müdahale ederek, rakibe müdahale ederek, bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek aktif oyuna dâhil olursa ofsayt olarak cezalandırılır.

Şu şekillerde ofsayt olmaz:

Taç atışı

Köşe vuruşu

Kale vuruşu

Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza

Hücum yapan takımın bir oyuncusu ofsayttaysa karşı takıma endirekt serbest vuruş verilir ve vuruş ofsaytın olduğu noktadan kullanılır.

Oyuncu şu pozisyondayken ofsayttadır;

Karşı takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın olduğu durum.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun belirlemiş olduğu kurallar arasında konuya ilişkin yazan ofsayt durumu bilgileri şu şekilde yer almakta;

OFSAYT NEDİR?

Ofsayt, FIFA Genel Sekreteri Urs Lins imzasıyla ülke federasyonlarına gönderilen 968 nolu sirkülere göre kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakibin kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Topun ayaktan çıktığı anda top kaleye sondan ikinci rakipten daha yakınsa "Son adam" tabiri top için geçerli olur. Kollar bu tanıma katılmamıştır. Futbol baş, vücut ve ayaklarla oynanır. Eğer bunlar rakibin kale çizgisine yakınsa orada potansiyel bir avantaj vardır. Yalnızca kollar rakibin ilerisindeyse, kazanılacak bir avantaj yoktur şeklinde yapıldı. Sadece ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir.

SİVASSPROR- GALATASARAY OFSAYT POZİSYONU NE?

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol daha sonra hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edildi. Ancak futbol kamuoyu golün iptaline dair hiçbir geçerli sebep bulamadı.

Futbol yorumcularının iptal edilen gol hakkında yorumları şöyle:

Bülent Yıldırım: VAR'da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu göstermedikçe, VAR pozisyona dahil olamaz. Bu bir VAR protokolu. İspat yoksa, hakemin kararına karışamazsınız. Bence VAR, kalecinin nerede olduğunu unuttu ve yanlış yaptı. Robin Yalçın'ın sağ ayağının, kaleye daha yakın olduğunu düşünmüş olabilirler. Nelsson kale direğinde ve geride Sacha Boey de var. O da hizada olabilir. Burada ofsayt varsa, VAR çizgi çeker. Şüphe varsa, monitörde izletir. VAR, Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu düşünüyor ama yanlış. Burada ofsayt yok. Baştan sona yanlış bir uygulama. Sıra dışı bir hata. Olmayan bir ofsayt verildi, inanamıyorum. Bence hakem de çözemedi ama iptal etti.

Lale Orta: VAR çağırıyorsa, kanıt lazım. Biz bunu göremedik. Kanıtlamadan neyi iptal ediyorsunuz? Taradım ama ofsayt göremedim. Karar yanlış. VAR hakeminin hatası kadar, orta hakemin kararı da yanlış.

Fırat Aydınus: Bu pozisyonda ofsayt yok.

Ahmet Çakar: G.Antep'te Atilla Karaoğlan'dan sonra Sivas'ta Ekrem Özdamar ağır tetikçilik yaparak aldıkları FIFA kokartlarının diyetlerini rezilce ödüyorlar. Ey Özdamar askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun. Ey TFF Başkanı Büyükekşi, sen bu işin neresindesin?

Bünyamin Gezer: İzliyorum izliyorum, gol neden iptal edildi, bir şey diyemiyorum.

Erman Toroğlu: Bunun neresi ofsayt? Diyelim ki ofsayt, VAR çizgisi nerede? Nereye çizdiniz abi? Bu pozisyon unutulmazlar arasına girecek, Galatasaray çok yara alacak.

Güntekin Onay: Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık.

Feyyaz Uçar: Sivasspor'un golünü neden iptal ettiğini anlayamadık. Anlayan varsa anlatsın.

İlker Yağcıoğlu: VAR hakemi Özgüç Türkalp neden çağırdı, kimse anlamadı. 6 dakika izledi. Anlamadıysan, kararının arkasında duracaksın.