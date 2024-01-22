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Oyun Başlıyor "Tedadüf mü, Kader mi?"

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Senden Önce'nin Yeni Tanıtımındaki Bu Soruyu Herkes Soracak! Sırlarla Dolu Senden Önce'nin Yeni Tanıtımı Yayınlandı... "Senden Önce" Gün Sayıyor!

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan; Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı D Media imzalı Senden Önce'nin yeni tanıtım filmi dikkatleri bir anda üzerine çekti.

"Tesadüf mü, Kader mi?" repliğine yer verilen fragmanda, ilk bölüme ilişkin merak uyandıran sahneler ekrana geldi.

Çekimleri henüz başlamadan gündem olan Senden Önce dizisinin ikinci tanıtım filmi, ilk fragmanda olduğu gibi çok ses getirdi. İlk tanıtımı yılbaşı gecesi ekrana gelen dizinin yeni tanıtımı ise Yargı'nın 79'uncu bölümü devam ederken seyirci karşısına çıktı. Tanıtım ile sosyal medyada da konuşulmaya başlanan Senden Önce, yeni dönemin iddialı projeleri arasında şimdiden yerini aldı.

Oyun Başlıyor 'Tedadüf mü, Kader mi?'

Üçgenin Böylesi!

Son yayınlanan fragmanda dizide önemli karakterlere hayat veren Deniz Tansel Öngel ve Uğur Uzunel de ilk kez izleyici karşısına çıktı. Böylelikle diziye olan merak bir kat daha arttı. Tanıtımda, Hakan'ın (Alp Navruz) eşi Merve (Sinem Ünsal) ile yaşadığı hesaplaşma sahnesi yer alırken; Sahra ise (Nilperi Şahinkaya) Hakan'ın havaalanında tesadüfi bir şekilde karşılaştığı ve ilişki yaşadığı bir diğer kadın olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Oyun Başlıyor 'Tedadüf mü, Kader mi?'

"En Son Ne Zaman Sarıldın Bana?"

Dünya Sarılma Günü'nde yayınlanan fragmanın en dikkat çeken diyaloğu Hakan ile Merve'nin arasında geçen "En son ne zaman sarıldın bana?" olurken, tanıtıma "Seçimlere inanırım ben!", "Bu aşk çoktan başladı, sen kabul etsen de etmesen de...", "Ya ayrılmak istersem?" diyalogları da damga vurdu.

Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği ihanet, aşk ve sadakat üçgeninde geçen Senden Önce, yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

Nilperi Şahinkaya Sinem Ünsal Alp Navruz Ne zaman Advertorial Haberler Haberler

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