Seçimlere kısa süre kalmasıyla birlikte vatandaşlar oyunu nerede, hangi sandıkta kullanacağını merak etti. Yüksek Seçim Kurulu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti. Peki, Oyumu nerede kullanacağım E-Devlet? Hangi sandıkta oy kullanacağım? Detaylar haberimizdedir...

Bakan Soylu: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur

28 Mayıs seçimlerine kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar oyunu nerede ve hangi sandıkta kullanacağını merak etti. Arama motorlarında ise Oyumu nerede kullanacağım E-Devlet? Hangi sandıkta oy kullanacağım? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).