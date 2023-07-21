Öyle Kal sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik feat. Yıldız Tilbe şarkı sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Öyle Kal şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Öyle Kal sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik şarkı sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Öyle Kal sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Öyle Kal - Yener Çevik şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Öyle Kal sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik şarkı sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
ÖYLE KAL - YENER ÇEVİK FEAT. YILDIZ TİLBE ŞARKI SÖZLERİ
Bir acı kuru kahve bide demli çay
Utanır ama olmaz kimse tövbekar
Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar
İnsanım insan ulan sende öyle kal
Bir acı kuru kahve bide demli çay
Utanır ama olmaz kimse tövbekar
Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar
İnsanım insan ulan sende öyle kal
Kimsenin gerçeklerle yüzleşmeye yüzü yok
Başkasının arabasıyla parasıyla çekerler tiktok
Bize dünya bıraktılar herkes açlığıyla tok tok
Giden gitsin istediği yere biz gitmiycez yok yok
Bi tek uçarken göç ederim hayatımdan da blok blok
Anam babam eşim safir üstüm başım sen kok
Hayat faça yiyen kolda kırık bardakla bango
Yener aga sakat ayağıyla oynar kaderiyle tango
Çöktü gece yazdım çizdim göz yaşımla tablo
Sen bize ulaşaman koçum çünkü kesik kablo
Rahat ol rahat ol olabildiğin kadar da rahat ol
Gitceğin yer karambol yada şurda karakol
Bir acı kuru kahve bide demli çay
Utanır ama olmaz kimse tövbekar
Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar
İnsanım insan ulan sende öyle kal
Bir acı kuru kahve bide demli çay
Utanır ama olmaz kimse tövbekar
Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar
İnsanım insan ulan sende öyle kal
Onların dişlerin de çürük var benimkinde de kırık
Cama bascak ayaklarım var bütün dünyada tanık
Şurda birazcık kalıp çocukluğumu da izlicem
Antidepresan falan da yok duvarları da dizlicem
Onu bunu giymicem canımın istediğini var bana
Ben sana bir şey sormuyom sen de sakın sorma bana
Bütün dünyada hüzün var saat dokuzu beş geçe
Yapayalnız kaldık ömür tabildottla tek gece
Sana bir bilmecem var papatyayla da bahar hasım
Aşk biz de her zaman yalan yazan
Kasım basım ansiklopedi ve de duvarlarda yazım
Defansta biz varız bozlak çalar sazım
Bir acı kuru kahve bide demli çay
Utanır ama olmaz kimse tövbekar
Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar
İnsanım insan ulan sende öyle kal
Bir acı kuru kahve bide demli çay
Utanır ama olmaz kimse tövbekar
Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar
İnsanım insan ulan sende öyle kal