Öyle Kal sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik feat. Yıldız Tilbe şarkı sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik şarkı hakkında bilgiler

Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Öyle Kal şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Öyle Kal sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik şarkı sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

Öyle Kal sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Öyle Kal - Yener Çevik şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Öyle Kal sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik şarkı sözleri! Öyle Kal - Yener Çevik şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

ÖYLE KAL - YENER ÇEVİK FEAT. YILDIZ TİLBE ŞARKI SÖZLERİ

Bir acı kuru kahve bide demli çay

Utanır ama olmaz kimse tövbekar

Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar

İnsanım insan ulan sende öyle kal

Bir acı kuru kahve bide demli çay

Utanır ama olmaz kimse tövbekar

Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar

İnsanım insan ulan sende öyle kal

Kimsenin gerçeklerle yüzleşmeye yüzü yok

Başkasının arabasıyla parasıyla çekerler tiktok

Bize dünya bıraktılar herkes açlığıyla tok tok

Giden gitsin istediği yere biz gitmiycez yok yok

Bi tek uçarken göç ederim hayatımdan da blok blok

Anam babam eşim safir üstüm başım sen kok

Hayat faça yiyen kolda kırık bardakla bango

Yener aga sakat ayağıyla oynar kaderiyle tango

Çöktü gece yazdım çizdim göz yaşımla tablo

Sen bize ulaşaman koçum çünkü kesik kablo

Rahat ol rahat ol olabildiğin kadar da rahat ol

Gitceğin yer karambol yada şurda karakol

Bir acı kuru kahve bide demli çay

Utanır ama olmaz kimse tövbekar

Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar

İnsanım insan ulan sende öyle kal

Bir acı kuru kahve bide demli çay

Utanır ama olmaz kimse tövbekar

Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar

İnsanım insan ulan sende öyle kal

Onların dişlerin de çürük var benimkinde de kırık

Cama bascak ayaklarım var bütün dünyada tanık

Şurda birazcık kalıp çocukluğumu da izlicem

Antidepresan falan da yok duvarları da dizlicem

Onu bunu giymicem canımın istediğini var bana

Ben sana bir şey sormuyom sen de sakın sorma bana

Bütün dünyada hüzün var saat dokuzu beş geçe

Yapayalnız kaldık ömür tabildottla tek gece

Sana bir bilmecem var papatyayla da bahar hasım

Aşk biz de her zaman yalan yazan

Kasım basım ansiklopedi ve de duvarlarda yazım

Defansta biz varız bozlak çalar sazım

Bir acı kuru kahve bide demli çay

Utanır ama olmaz kimse tövbekar

Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar

İnsanım insan ulan sende öyle kal

Bir acı kuru kahve bide demli çay

Utanır ama olmaz kimse tövbekar

Valizim göz yaşım, yağmur bi de kar

İnsanım insan ulan sende öyle kal