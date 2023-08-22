Öykü Serter, bir süredir sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur Aşkın Gücü programından ayrıldı mı merak ediliyor. Öykü Serter, Kısmetse Olur yarışmasından ayrıldı mı, neden ayrıldı ve Öykü Serter yarışmayı bıraktı mı gündeme geliyor. Peki, Öykü Serter, Kısmetse Olur yarışmasından ayrıldı mı, neden ayrıldı? Öykü Serter yarışmayı bıraktı mı?

Öykü Serter, Kısmetse Olur yarışmasından ayrıldı mı, neden ayrıldı ve Öykü Serter yarışmayı bıraktı mı gündeme geliyor. Ekranlara bir süre ara veren Öykü Serter, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasını sunmaya başladı. Öykü Serter, Kısmetse Olur yarışmasından ayrıldı mı, neden ayrıldı? Öykü Serter yarışmayı bıraktı mı? Detaylar haberimizdedir…

ÖYKÜ SERTER, KISMETSE OLUR YARIŞMASINDAN AYRILDI MI?

Ekranlara bir süre ara veren Öykü Serter, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasını sunmaya başladı. 9 erkek ve 9 kadının yarıştığı Kısmetse Olur ile setlere dönen Serter, eylül ayında sezon finali yapmaya hazırlanan yarışmadan ayrıldı. Serter'in yerine de Ebru Şancı getirildi.

ÖYKÜ SERTER YARIŞMAYI BIRAKTI MI?

Öykü Serter, bir süredir sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur Aşkın Gücü programından ayrıldı. Serter'in yerine Beyaz TV'deki programından ayrılan Ebru Şancı geldi.

ÖYKÜ SERTER, KISMETSE OLUR YARIŞMASINI NEDEN AYRILDI?

Kendine has tarzı ve başarılı sunuculuğuyla adından söz ettiren Öykü Serter, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde Kısmetse Olur kadrosunda ayrıldı. Eylül ayında sezon finali yapması planlanan yarışmanın yeni sunucusu da Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Ebru Şancı oldu. Sivri dili ve eğlenceli yorumlarıyla bilinen Şancı, Instagram hesabından Kısmetse Olur'un yeni sezonu için başvuruların başladığı duyurduğu paylaşımlar yapmaya başladı.