Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, aslen nereli? Öykü Serter hayatı ve biyografisi!

Birçok başarılı yapımda sunuculuk yapan oyuncu ve sunucu Öykü Serter, FOX TV'de yayın hayatına başlayan Şef Akademi programıyla son dönemde gündeme gelmiştir. İnternette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Öykü Serter ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür.

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yer aldığı yapımda yine sunuculuğu Öykü Serter yapmıştı. Bir dönem Survivor Panorama programında moderatör ve sunuculuk yapan Serter, Son olarak 2021 yılında yayınlanan Şef Akademi programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Öykü Serter, kurbağa branşında milli takım düzeyinde yarışan bir yüzücüdür. Yüzme dalında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazanmış. Öykü Serter, 1.67 boyunda ve 47 kilo

Sosyal medya platformu Instagram'da @oykuserter kullanıcı adıyla yer alan güzel sunucunun 1 Milyon takipçisi bulunmaktadır.

FİLMOGRAFİ

Sunucu

2021 Şef Akademi

2018 Survivor Panorama

2016 Göz6 Panorama

2016 Göz6

2016 İşte Benim Stilim

2016 Fenomen

2015 Rising Star Türkiye

2014 Bu Tarz Benim

2011 Star Akademi

2010 Bank Asya 1.Lig Günlüğü

2010 MasterChef Türkiye

2007 Acemi Birlik

2006 B.U.M.

2006 Anadolu Rüzgarı

2004 Akademi Türkiye

2001 Biri Bizi Gözetliyor

Oyuncu

2012 İşler Güçler Yüzme öğretmeni (konuk oyuncu)

2006 Ah Bir Polis Olsam Yasemin

2004 İstanbul Şahidimdir Ela

ÖDÜLLER