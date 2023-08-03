Öykü Gürman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman'ın hayatı ve biyografisi!

TRT 1'de yayınlanan Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Öykü Gürman kimdir, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları neler, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Öykü Gürman ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Öykü Gürman geliyor. Peki, Öykü Gürman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman (d. 4 Ağustos 1982, İstanbul), Türk pop ve flamenko şarkıcısı, oyuncu. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.

Müzik kariyeri

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeş de yollarına tek devam etme kararı almışlardır.

Özel hayatı

4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı.

Diskografi

Albümler

Bireysel

Bir Başka (2011) / Pasaj Müzik

Rüya Bitti (2015) / Pasaj Müzik

Öykü ve Berk olarak

Kısmet (2007) / Pasaj Müzik

İki Arada (2009) / Pasaj Müzik

Tekliler

"Nem Alacak Felek Benim" (2014)

"Düşün Beni" (2018)

"Ay Işığı" (Koliva ile) (2019)

"Deniz Gözlüm" (2020)

"Yine Sevenler Sevsin" (2020)

"Nació la Luna" (Berk Gürman ile) (2021)

"Unutuldum Mu Yani" (Berk Gürman ile) (2021)

"Ayaz Geceler" (2022)

"Acıyı Bırak" (2023)

Video klipler

Öykü ve Berk olarak

Evlerinin Önü Boyalı Direk, Yayınlanma: Aralık 2007

Leyla

Seni Ben Unutmak İstemedim Ki, Yayınlanma: Nisan 2010

Geceler Düşman, Yayınlanma: Eylül 2009

Aman geze geze 2008

Gönül Arsızı 2010

Filmografisi