Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman hakkındaki Öykü Gürman evlendi mi? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Öykü Gürman evlendi mi? Öykü Gürman kiminle evlendi, eşi kim?

Öykü Gürman evlendi mi? Sorusu, gündemde yer almakta olan haberler nedeniyle bir süredir internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor ve merak ediliyordu. Öykü Gürman yaptığı paylaşımlar ile birlikte merak edilen Öykü Gürman evlendi mi? Sorularını da yanıtlamış oldu. Peki, Öykü Gürman evlendi mi? Öykü Gürman kiminle evlendi, eşi kim?

ÖYKÜ GÜRMAN EVLENDİ Mİ?

Öykü Gürman ile 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaevine girdi. Ünlü şarkıcı, 2022 Ocak ayında konser için gittiği Paris'te, sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi almıştı. Bu teklifin ardından ünlü çift nişanlandı. Gürman geçtiğimiz kış verdiği bir röportajda, "Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil, konser ve iş durumuna göre yazın İstanbul'da evleneceğiz" demişti. Ve sevenlerinin beklediği nikah haberi sonunda geldi. Evlilik tarihini sürekli erteleyen çift, sonunda muradına erdi. Gürman ile İçmeli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de evlendi. İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.