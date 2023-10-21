Öykü Gürman ile 6 yıldır birlikte olduğu isim ile dünyaevine girdi. Başarılı ismin hayranları ise Öykü Gürman evlendi mi, kiminle? Öykü Gürman eşi kim? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman, nişanlısı ile bugün evlendi. Güzel ismin sevenleri ise evlendiği ismi araştırdı. Peki, Öykü Gürman evlendi mi, kiminle? Öykü Gürman eşi kim?

ÖYKÜ GÜRMAN EVLENDİ Mİ?

Ünlü şarkıcı, 2022 Ocak ayında konser için gittiği Paris'te, sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi almıştı. Bu teklifin ardından ünlü çift nişanlandı. Gürman geçtiğimiz kış verdiği bir röportajda, "Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil, konser ve iş durumuna göre yazın İstanbul'da evleneceğiz" demişti. Ve sevenlerinin beklediği nikah haberi sonunda geldi.

Öykü Gürman ile 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli

v KİMİNLE EVLENDİ?

Öykü Gürman ile 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaevine girdi. Evlilik tarihini sürekli erteleyen çift, sonunda muradına erdi. Gürman ile İçmeli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de evlendi. İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

ÖYKÜ GÜRMAN