Öykü Çelik kimdir? Survivor'dan elenen Öykü Çelik kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Survivor Türkiye 2021 ünlüler takımında yer alan Öykü Çelik birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Öykü Çelik kimdir? Survivor'dan elenen Öykü Çelik kaç yaşında?

Survivor 2021'de yapılan SMS sıralaması ile ada hayatına veda eden Öykü Çelik, birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2021 Yılı Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik nereli, kaç yaşında?

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

1987, İstanbul'da doğdu, aslen Trabzonlu olan Çelik, lisede bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro dersleri almaya başladı. Geçirdiği trafik kazası sebebiyle yarım bıraktığı eğitimini, iyileştiğinde özel oyunculuk eğitimi alarak tamamladı ve 2006 yılında ''Selena'' dizisinde Eda karakterine hayat verdi.

ÖYKÜ ÇELİK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Kapan (Aslı)

2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)

2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)