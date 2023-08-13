Zafer Partili il başkan yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu. Bunun ardından vatandaşlar Öykü Başar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak etti. Peki, Öykü Başar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Öykü Başar ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Öykü Başar geliyor. Peki, Öykü Başar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Vücut geliştirme Dünya şampiyonu Öykü Başar'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÖYKÜ BAŞAR KİMDİR?

Öykü Başar, Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı'dır. Öykü Başar 1984 doğumlu ve 39 yaşındadır.

Zafer Partisi İstanbul Kültür Sanat ve Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, ABD'de düzenlenen İFBB Pro Ligi NPC Total Body Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Öykü Başar'ın İnstagram'da 67 bin takipçisi bulunmaktadır.

ÖYKÜ BAŞAR DÜNYA ŞAMPİYONU MU OLDU?

ABD'de de düzenlenen İFBB Pro Ligi NPC Total Body Dünya Şampiyonası'nda Zafer Partisi İstanbul Kültür Sanat ve Spordan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar şampiyonluğa ulaştı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAYA HAK KAZANDI"

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Ender Bozanoğlu, Başar'ın şampiyonluğunu sosyal medyadan yaptığı, "Zafer Partisi İstanbul Kültür Sanat ve Spordan sorumlu İl Bşk.Yrd. Sayın Öykü Başar, ABD'de katıldığı 'İFBB Pro Ligi NPC Total Body Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu. Öykü Hanım bu sonuçla, Ms.Olympia'ya (şampiyonlar ligi) katılmaya hak kazandı." ifadeleriyle açıkladı.

"TEBRİKLER ÖYKÜ BAŞAR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da başarısından dolay Başar'ı kutladı. Özdağ yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Öykü Başar" dedi.