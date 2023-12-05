OYDER'den elektrikli araç ithalatıyla ilgili uyarı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), elektrikli araçların ithalatına ilişkin yeni yönetmelik konusunda yaşanacak olumsuzluklara dikkat çekti. Yapılan açıklamada, yönetmeliğin yerleşik yetkili satıcılıkları ve ticareti etkileyeceği belirtildi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden (OYDER) yapılan yazılı açıklamada elektrikli araçların ithalatına ilişkin yeni yönetmelik konusunda yaşanacak olumsuzluklara dikkat çekildi.

Türkiye'de yerleşik yetkili satıcılıkları ve ticareti temelinden etkileyecek nitelikte olduğu belirtilen yönetmelik konusunda yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2023 tarihinde çıkarılan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" ile Avrupa Birliği menşeili ve Serbest Ticaret Anlaşmaları ile ülkemize ithal edilen araçlar haricindeki tüm elektrikli araçların ithalatı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verdiği kurumca düzenlenen "izin belgesine" bağlı hale getirilmiştir.

İzin Belgesinin temini için 30 gün süre verilmiş ve bu süre içerisinde yerine getirilmesi imkansız birçok şart ileri sürülmüştür. Bu şartların yerine getirilmemesi halinde araçların ithalatına izin verilmeyeceği ve ilgili markanın etkilenen modellerinin Türkiye'de satışının durdurulacağı ifade edilmiştir.

Türkiye'de otomotiv sektörünün tamamı yerli ve milli sermayeden oluşan yaklaşık 5 Milyar Dolar ile en yüksek yatırım seviyesine sahip yetkili satıcılık teşkilatları açısından, ticaretin sürdürülebilirliği ilişkin bu tebliğ önemli sakıncalar doğurmuştur.

Yetkili Satıcılık mesleği açısından ortaya çıkan sakıncalar ve tehditler aşağıda özetlenmiştir:

OYDER'den çözüm önerileri

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatın önüne geçilmesi ve yeni dönemin parlayan yıldızı elektrikli araçların satışının kontrol altına alınması amacına yönelik hazırlandığı anlaşılan tebliğ, bu amacın dışında yerleşik düzeni ve tamamlanmış yatırımları tehdit edecek boyutta bir sonuç doğurmaktadır.

Türkiye'de 1270 plaza ile tüm illeri kapsayacak şekilde yaygın bir teşkilata sahip olan yetkili satıcılar açısından yukarıda sıralanan sakıncalara yönelik çözüm önerilerimiz aşağıda kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır:

Elektrikli araçların satışı ve kullanımı sırasında tüketici mağduriyetini engelleyecek her türlü tedbirin yanında olduğumuzu ancak bu bakışın menşei fark etmeksizin tüm elektrikli araçlar için geçerli olmasının da serbest rekabet açısından önemli olduğunu ifade etmek isteriz.

Ülkemizde hiçbir yetkili satıcısı olmayan, servis ağı kurulmamış bazı markaların sadece üretildikleri ülke kapsam dışında olduğu için mağduriyet yaratmasının da bu şekilde ortadan kaldırılacağına inanıyoruz.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."