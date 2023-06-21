OYDER Başkanı: Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektörüne yönelik tedbirlerini destekliyoruz

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, Ticaret Bakanlığının otomotiv sektörüne yönelik yeni tedbir ve kararlarını desteklediklerini belirterek, "Piyasada yılda 3 adedin üzerinde taşıt alım-satım işlemini yapanların varlığını gözlemledik. Bu, yetkili satıcılarımızın da önüne geçilmesini istediği bir durum." ifadelerini kullandı.

Erciş, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının, otomotiv sektörünün tüm temsilcileriyle organize edilen 19 Haziran tarihli toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlıkça alınan yeni tedbir ve kararları desteklediklerini belirten Erciş, "19 Haziran tarihinde Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile otomotiv sektörünü temsil eden STK'ler, kurum ve kuruluşlar ile birlikte son derece verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik. Sektörümüzün sorunları ve çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İstikrarlı bir piyasa yapısına ulaşmak için sektör bileşenleri olarak bizlerin de motorlu kara taşıtı alım satımlarında düzenli bir işleyişe ulaşması birincil derecede önemlidir." ifadelerini kullandı.

Piyasada yılda 3 adedin üzerinde taşıt alım-satım işlemini yapanların varlığını gözlemlediklerini aktaran Erciş, şunları kaydetti:

"Bu, yetkili satıcılarımızın da önüne geçilmesini istediği bir durum. Bireylere haksız kazancın önünü açacak ve fiyatları yukarıya çekecek bu alım satımların düzenli olarak denetlenecek olması ve yasalara uygunsuzluk durumunda bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanması kararını olumlu atılmış bir adım olarak görüyoruz. Bu piyasanın regüle edilmesi yönünde alınmış çok önemli bir karardır."