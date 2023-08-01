OYAK YATIRIM'ın 2023 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklandı

OYAK YATIRIM Menkul Değerler A.Ş.'nin (OYYAT) 2023 ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Şirketin özkaynakları 2.6 milyar TL'ye ulaşırken, net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2.7 kat artarak 743 milyon TL oldu. OYAK PORTFÖY'ün karlılığı ise geçen yılın aynı döneminin 5.5 katına çıktı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, OYAK YATIRIM'ın 2023'ün ikinci çeyreği itibari ile özkaynakları 2.6 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin bu yılın ilk yarısında konsolide ana ortaklığa düşen net karı 2022'nin aynı dönemine göre 2.7 katına ulaşarak 743 milyon TL'ye yükseldi. Şirketin söz konusu dönemdeki net komisyon gelirleri 2.2 katına ulaşarak 547 milyon TL'ye, toplam gelirleri ise 3.1 katına ulaşarak 1.3 milyar TL'ye çıktı.

Fon yönetimi, portföy yönetimi ve kurumsal portföy yönetimi hizmetleri sunan OYAK PORTFÖY'ün karlılığı ise geçen yılın aynı döneminin 5.5 katına ulaştı.