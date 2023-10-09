OYA ŞENGÖR KİMDİR, kaç yaşında, nereli, evli mi? Celal Şengör çocuğu kim?

Adını sıkça duyduğumuz Oya Şengör vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "Oya Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Celal Şengör çocuğu kim?" Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

Oya Şengör Gezi ve Turizm, Şehir Rehberleri kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Çıkarmış olduğu 'İstanbul'un Balkonları' adlı kitabı ile ilgi görmüş ve büyük bir yankı uyandırmıştır. Yazarın kitapları Çitlembik yayınevi tarafından okurlarının beğenisine sunulmuştur. Peki, Oya Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Celal Şengör çocuğu kim? İşte detaylar…

OYA ŞENGÖR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

Oya Şengör, 1958 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oya Şengör Jeolog Celal Şengör eşi olarak tanınmaktadır. Oya Şengör, eğitim ve öğretim hayatına İstanbul'da başlayan Oya Maltepe lise ve üniversite yıllarının ardından 1980'li yılların başında Celal Şengör ile tanıştı. Bu birliktelik kısa bir süre sonra 1986 tarihinde nikah masasında son buldu ve evlendiler.

1986 tarihinde jeolog, gazeteci ve de yazar Celal Şengör ile dünya evine giren Oya Şengör, bu evliliklerinden Asım adını verdikleri Asım Şengör dünyaya gelmiştir.

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Celal Şengör; ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür. Alman Jeoloji Derneği tarafından Şengör'e Gustav Steinmann Madalyası verilmiştir. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Şengör, jeolojide bilhassa yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile ün yaptı. 1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesinden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığının Bilgi Çağı Ödülü'nü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalında profesörlüğe yükseldi.

Şengör, 23 Mart 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde son dersini vererek 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılmıştı.

CELAL ŞENGÖR ÇOCUĞU KİM?

Celal Şengör, 1986 yılında Oya Maltepe ile evlenmiştir. Tek çocuğu olan oğlu H. C. Asım Şengör 1989 yılında dünyaya gelmiştir.