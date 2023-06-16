Oya Eronat kimdir? Oya Eronat kaç yaşında, nereli? Oya Eronat hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oya Eronat izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oya Eronat kaç yaşında, nereli? Oya Eronat hayatı ve biyografisi! Oya Eronat kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Oya Eronat hakkında araştırmalar yapılıyor. Oya Eronat kimdir? Oya Eronat kaç yaşında, nereli? Oya Eronat hayatı ve biyografisi!
OYA ERONAT KİMDİR?
Oya Eronat, 19 Ocak 1962'de Diyarbakır'da doğdu.
Babasının adı Halis, annesinin adı Emel'dir.
İnşaat Mühendisi; Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.
Serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. Diyarbakır Yenişehir İlçe Tanıtım ve Medya Başkanlığında bulundu.