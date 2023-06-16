Oya Eronat kimdir? Oya Eronat kaç yaşında, nereli? Oya Eronat hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oya Eronat izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oya Eronat kaç yaşında, nereli? Oya Eronat hayatı ve biyografisi! Oya Eronat kimdir?