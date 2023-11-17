Siyaset gündemindeki yorumları ile birlikte adından söz ettiren ve hakkındaki detayları merak ettirmekte olan Oya Baydar kimdir? Araştırılıyor. Peki, Oya Baydar kimdir? Oya Baydar kaç yaşında, nereli? Oya Baydar hayatı ve biyografisi!

Oya Baydar kimdir? Sorusu, zaman zaman yorumları nedeniyle birçok kişi tarafından merak edilebiliyor. Oya Baydar, Türk yazar, gazeteci ve sosyolog olarak bilinmekte ve tanınmaktadır. Türkiye'de yaşanan sosyal ve siyasal olayları ele alan romanları ile tanınmış bir edebiyatçı olarak da bilinir. Peki, Oya Baydar kimdir? Oya Baydar kaç yaşında, nereli? Oya Baydar hayatı ve biyografisi!

OYA BAYDAR KİMDİR?

Oya Baydar, eğitim hayatına Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'nde başladı. Lise yıllarında, Fransız yazar Françoise Sagan'ın etkisiyle ilham alarak ilk romanını yazdı. Lise son sınıfta kaleme aldığı "Allah Çocukları Unuttu" adlı gençlik romanı, Hürriyet gazetesinde tefrika edildi ve kitap olarak yayımlandı. Ancak bu roman nedeniyle okuldan atılma tehlikesiyle karşılaştı.

İlk romanlarını yazdığı lise yıllarının ardından, siyasetle uğraşmak üzere yazmaya ara verdi. Olgunluk çağında edebiyata dönmeden önce, 1964'te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü tamamladı ve bu bölümde asistan olarak göreve başladı. Ancak doktora tezi olan "Türkiye'de İşçi Sınıfı'nın Doğuşu ve Yapısı" Üniversite Profesörler Kurulu tarafından iki kez reddedilince, öğrencilerle birlikte üniversiteyi işgal ederek bu olaya tepki gösterdiler. Bu olay, üniversite işgali eylemlerinin ilk örneğidir.

Oya Baydar, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde asistanlık görevinde bulundu ve eşi Aydın Engin ile Yusuf Ziya Bahadınlı ile birlikte İlke dergisini kurdu.

1992'de Türkiye'ye döndükten sonra, Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın ortak yayınları olan İstanbul Ansiklopedisi'nde redaktör ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'nde genel yayın yönetmeni olarak görev aldı. Türkiye'ye döndükten sonra yazdığı öykü ve romanlarla birçok ödül kazandı ve sevilen bir yazar haline geldi.