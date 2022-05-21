Oya Başar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, filmleri nelerdir? 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oya Başar kimdir? - Haberler

21 Mayıs Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Oya Başar evli mi? Oya Başar tüm filmlerinin isimleri nelerdir? Oya Başar çocuğu var mı? Oya Başar aslen nereli?

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar (d. 11 Şubat 1956, İstanbul), Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.

Oya Başar 21 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

FİLMOGRAFİSİ

1966 : Oduncunun Çocukları : Hemşire : İlk sinema filmi.

1974 : Canavar Cafer : Gazete Çalışanı

1976 : Analar Ölmez : Öğretmen

1976 : Bitmeyen Şarkı : Nebahat

1976 : Bulunmaz Uşak

1976 : Kaybolan Saadet : Sevim

1976 : Lüküs Hayat : Hizmetçi

1976 : Mahallede Şenlik Var

1976 : Zühtü (I) : Döndü

1977 : Kördüğüm : Emine

1977 : Ne Zaman Geleceksin

1977 : Sen Ve Ben

1977 : Vahşi Sevgili : Fadimenin Kardeşi

1978 : Neşeli Günler : Ayşen Gruda Seslendirmesi

1979 : Çilekeş : Suna

1982 : Berduşlar : Nesrin

1982 : Gözüm Gibi Sevdim : Ayşe

2001 : Son : Necla Fidan

2002 : Şeytan Bunun Neresinde

2015 : Yusuf Yusuf : Kadriye

2016 : El Değmemiş Aşk

TELEVİZYON DİZİLERİ

1974 : Sokak Şarkıcıları :: İlk televizyon dizisi

1988-2005 : Olacak O Kadar : Nebalet

2002 : Ah Yaşamak Var Ya! : Hatun

2004 : Kendini Bırak Gitsin

2006-2007 : Sev Kardeşim : Meryem : Yardımcı Karakter

2008-2010 : Benim Annem Bir Melek : Neriman Turuncu : Başrol

2011-2013 : Alemin Kıralı : Asalet Mermercin : Başrol

2014-2015 : Roman Havası : Zarife Hoyrat : Başrol

2015-2017 : O Hayat Benim : Sultan : Yardımcı Karakter

2018 : Meleklerin Aşkı : Rukiye İnançlı Efe : Başrol

2022 : Çok Güzel Hareketler 2 : Kendisi : Konuk Sunucu

Tiyatro oyunları

Kadın ile Memur - BKM

Yedi Kocalı Hürmüz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Üç Baba Hasan - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Gereği Düşünüldü - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Morfin - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Haneler - Devekuşu Kabare

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