Oya Başar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, filmleri nelerdir? 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oya Başar kimdir? - Haberler

Oya Başar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, filmleri nelerdir? 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oya Başar kimdir?
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21 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın bugünkü konuklarından birisi Oya Başar oldu. Bunun ardından izleyiciler, Oya Başar kimdir? Oya Başar'ın filmleri ve dizileri nelerdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oya Başar kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte detaylar...
21 Mayıs Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Oya Başar evli mi? Oya Başar tüm filmlerinin isimleri nelerdir? Oya Başar çocuğu var mı? Oya Başar aslen nereli?
Oya Başar (d. 11 Şubat 1956, İstanbul), Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.
Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.
Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.
Oya Başar 21 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.
- 1966 : Oduncunun Çocukları : Hemşire : İlk sinema filmi.
- 1974 : Canavar Cafer : Gazete Çalışanı
- 1976 : Analar Ölmez : Öğretmen
- 1976 : Bitmeyen Şarkı : Nebahat
- 1976 : Bulunmaz Uşak
- 1976 : Kaybolan Saadet : Sevim
- 1976 : Lüküs Hayat : Hizmetçi
- 1976 : Mahallede Şenlik Var
- 1976 : Zühtü (I) : Döndü
- 1977 : Kördüğüm : Emine
- 1977 : Ne Zaman Geleceksin
- 1977 : Sen Ve Ben
- 1977 : Vahşi Sevgili : Fadimenin Kardeşi
- 1978 : Neşeli Günler : Ayşen Gruda Seslendirmesi
- 1979 : Çilekeş : Suna
- 1982 : Berduşlar : Nesrin
- 1982 : Gözüm Gibi Sevdim : Ayşe
- 2001 : Son : Necla Fidan
- 2002 : Şeytan Bunun Neresinde
- 2015 : Yusuf Yusuf : Kadriye
- 2016 : El Değmemiş Aşk
- 1974 : Sokak Şarkıcıları :: İlk televizyon dizisi
- 1988-2005 : Olacak O Kadar : Nebalet
- 2002 : Ah Yaşamak Var Ya! : Hatun
- 2004 : Kendini Bırak Gitsin
- 2006-2007 : Sev Kardeşim : Meryem : Yardımcı Karakter
- 2008-2010 : Benim Annem Bir Melek : Neriman Turuncu : Başrol
- 2011-2013 : Alemin Kıralı : Asalet Mermercin : Başrol
- 2014-2015 : Roman Havası : Zarife Hoyrat : Başrol
- 2015-2017 : O Hayat Benim : Sultan : Yardımcı Karakter
- 2018 : Meleklerin Aşkı : Rukiye İnançlı Efe : Başrol
- 2022 : Çok Güzel Hareketler 2 : Kendisi : Konuk Sunucu
Tiyatro oyunları
- Kadın ile Memur - BKM
- Yedi Kocalı Hürmüz - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Üç Baba Hasan - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
- Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
- Gereği Düşünüldü - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
- Morfin - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
- Haneler - Devekuşu Kabare