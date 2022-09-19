Türk sinemasının sevilen isimlerinden biri olan Oya Aydoğan 2016 yılında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının neden öldüğü merak edildi. Peki, Oya Aydoğan neden öldü? Oya Aydoğan ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...

Türk yapımı fantastik çocuk dizisi Bez Bebek'te oynayan Oya Aydoğan'ın neden öldüğünü merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Türk sinemasının sevilen isimlerinden Oya Aydoğan 2016 yılında hayatını kaybetti. Peki, Oya Aydoğan neden öldü? Oya Aydoğan ölüm sebebi nedir? Detaylar haberimizde...

OYA AYDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Boğazına takılan patatesi çıkartmak isterken aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 12 saat süren ameliyat geçiren Oya Aydoğan 15 Mayıs 2016 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Oya Aydoğan'ın ölümü ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 07 Mayıs 2016 Cumartesi gecesi, hastanemiz acil servisine "Akut Asendan Aorta Diseksiyonu" tanısı ile başvurmuş, ameliyat edilmiş ve sonrasında yoğun bakımımızda tedavi altına alınmış olan Sayın Oya Aydoğan'ın sağlık durumu, 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 23.00 itibarı ile, artan beyin ödeminin sonucu olarak daha da bozulmuş, hastamızın tansiyon düşüklüğü tedaviye yanıt vermeyen şekilde seyir göstermeye başlamıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef hastamız 15 Mayıs 2016 Pazar günü sabaha karşı saat 07.15'te vefat etmiştir.

OYA AYDOĞAN KİMDİR?

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan 1957 yılında Erzincan'da doğmuştur. Ortaokulu zamanının Fransız kız ortaokulu olan St. Pulchérie'de okudu. Liseye de St. Michel'de devam etmiştir. Beyazperdeye 1976 yılında giren Aydoğan, 80'li yıllarda sahnelerde de boy göstermiştir. Türk yapımı fantastik çocuk dizisi Bez Bebek (dizi)'te oynamıştır.1989 doğumlu Gurur Aydoğdu isimli bir erkek çocuk annesidir.