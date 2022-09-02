Türk yapımı fantastik çocuk dizisi Bez Bebek'te oynayan Oya Aydoğan'ın neden öldüğünü merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Oya Aydoğan neden öldü? Oya Aydoğan ne zaman öldü? Oya Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Oya Aydoğan hayatı ve biyografisi nedir?

Ortaokulu zamanının Fransız kız ortaokulu olan St. Pulchérie'de okudu. Liseye de St. Michel'de devam eden Oya Aydoğan'nın neden öldüğü merak edildi. Peki, Oya Aydoğan neden öldü? Oya Aydoğan ne zaman öldü? Oya Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Oya Aydoğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OYA AYDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Oya Aydoğan'ın ölümü ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

07 Mayıs 2016 Cumartesi gecesi, hastanemiz acil servisine "Akut Asendan Aorta Diseksiyonu" tanısı ile başvurmuş, ameliyat edilmiş ve sonrasında yoğun bakımımızda tedavi altına alınmış olan Sayın Oya Aydoğan'ın sağlık durumu, 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 23.00 itibarı ile, artan beyin ödeminin sonucu olarak daha da bozulmuş, hastamızın tansiyon düşüklüğü tedaviye yanıt vermeyen şekilde seyir göstermeye başlamıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef hastamız 15 Mayıs 2016 Pazar günü sabaha karşı saat 07.15'te vefat etmiştir.

Boğazına takılan patatesi çıkartmak isterken aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 12 saat süren ameliyat geçiren Oya Aydoğan o günden bu yana uyutuluyordu.

OYA AYDOĞAN KİMDİR?

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan 1957 yılında Erzincan'da doğmuştur. Ortaokulu zamanının Fransız kız ortaokulu olan St. Pulchérie'de okudu. Liseye de St. Michel'de devam etmiştir. Beyazperdeye 1976 yılında giren Aydoğan, 80'li yıllarda sahnelerde de boy göstermiştir. Türk yapımı fantastik çocuk dizisi Bez Bebek (dizi)'te oynamıştır.1989 doğumlu Gurur Aydoğdu isimli bir erkek çocuk annesidir.

Evlilikleri :

1.evliliği : 1978 yılında Haluk Ulusoy ile evlendi. 1979 yılında boşandı.

2.evliliği : Bursalı gazinocu Tamer Taylan ile birlikte yaşamış ama bir türlü evlilik olmamış sonunda ayrılmış.

3.evliliği : Latif Demirbağ ile 1988 yılında yapmış olduğu evliliğinden Gurur Aydoğdu (d.1989) adında bir oğlu vardır. 1989 yılında boşanmıştır.

Dizi filmleri :

1978 – Denizin Kanı

1999 – Fırat

2000 – Evdeki Yabancı

2002 – Pembe Patikler

2007-2010 – Bez Bebek (dizi)

2011 – Sudan Sebepler

2012 – Düşman Kardeşler (dizi)

Filmleri :

1972 – Kabadayılar Kralı

1975 – Şahin

1976 – Beyazperdeler

1977 – Erkeğim

1978 – Dertli Pınar

1978 – Son Sabah

1978 – Neşeli Günler Zeynep

1978 – Yüz Numaralı Adam

1979 – Doktor Ayşe

1979 – Nazey

1979 – Divane Zeliha

1979 – Hayat Harcadın Beni

1979 – İsyankar

1980 – Sevgi Dünyası

1980 – Çile Tarlası

1980 – Zeytin Gözlüm

1980 – Bağrıyanık

1980 – Sabırlı Kullar

1981 – Kara Gurbet Cemile

1981 – Tövbe Zeynep

1981 – Takip Oya

1982 – Günaha Girme

1982 – Berduşlar

1982 – Yedi Bela Hüsnü Hüsniye

1983 – Kalbimdeki Acı

1983 – Günahkar

1984 – Berduşlar Sosyetede

1984 – Öç İklima

1984 – Aşkım Günahımdır

1984 – Sevginin Bedeli

1984 – Yaralı

1984 – Zavallılar

1985 – Unutamadım

1986 – Beyoğlu'nun Arka Sokakları

1986 – Merhamet

1986 – Ağla Anam Ağla

1987 – Kan Damlaları

1988 – Sokak Çocuğu

1990 – Utan Be

1991 – Kabadayılar Kralı

1992 – Nehirler Denize Akar

1993 – Bayan Perşembe

1996 – Çapraz Ateş

2000 – Hemşo Bankamatikçi

2005 – Deli Duran

2009 – Süpürrr

2012 – İkizler Firarda