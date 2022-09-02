Oya Aydoğan neden öldü? Oya Aydoğan ne zaman öldü? Oya Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Oya Aydoğan hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Türk yapımı fantastik çocuk dizisi Bez Bebek'te oynayan Oya Aydoğan'ın neden öldüğünü merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Oya Aydoğan neden öldü? Oya Aydoğan ne zaman öldü? Oya Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Oya Aydoğan hayatı ve biyografisi nedir?
Ortaokulu zamanının Fransız kız ortaokulu olan St. Pulchérie'de okudu. Liseye de St. Michel'de devam eden Oya Aydoğan'nın neden öldüğü merak edildi. Peki, Oya Aydoğan neden öldü? Oya Aydoğan ne zaman öldü? Oya Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Oya Aydoğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
OYA AYDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?
Oya Aydoğan'ın ölümü ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
07 Mayıs 2016 Cumartesi gecesi, hastanemiz acil servisine "Akut Asendan Aorta Diseksiyonu" tanısı ile başvurmuş, ameliyat edilmiş ve sonrasında yoğun bakımımızda tedavi altına alınmış olan Sayın Oya Aydoğan'ın sağlık durumu, 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 23.00 itibarı ile, artan beyin ödeminin sonucu olarak daha da bozulmuş, hastamızın tansiyon düşüklüğü tedaviye yanıt vermeyen şekilde seyir göstermeye başlamıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef hastamız 15 Mayıs 2016 Pazar günü sabaha karşı saat 07.15'te vefat etmiştir.
Boğazına takılan patatesi çıkartmak isterken aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 12 saat süren ameliyat geçiren Oya Aydoğan o günden bu yana uyutuluyordu.
OYA AYDOĞAN KİMDİR?
Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan 1957 yılında Erzincan'da doğmuştur. Ortaokulu zamanının Fransız kız ortaokulu olan St. Pulchérie'de okudu. Liseye de St. Michel'de devam etmiştir. Beyazperdeye 1976 yılında giren Aydoğan, 80'li yıllarda sahnelerde de boy göstermiştir. Türk yapımı fantastik çocuk dizisi Bez Bebek (dizi)'te oynamıştır.1989 doğumlu Gurur Aydoğdu isimli bir erkek çocuk annesidir.
Evlilikleri :
1.evliliği : 1978 yılında Haluk Ulusoy ile evlendi. 1979 yılında boşandı.
2.evliliği : Bursalı gazinocu Tamer Taylan ile birlikte yaşamış ama bir türlü evlilik olmamış sonunda ayrılmış.
3.evliliği : Latif Demirbağ ile 1988 yılında yapmış olduğu evliliğinden Gurur Aydoğdu (d.1989) adında bir oğlu vardır. 1989 yılında boşanmıştır.
Dizi filmleri :
1978 – Denizin Kanı
1999 – Fırat
2000 – Evdeki Yabancı
2002 – Pembe Patikler
2007-2010 – Bez Bebek (dizi)
2011 – Sudan Sebepler
2012 – Düşman Kardeşler (dizi)
Filmleri :
1972 – Kabadayılar Kralı
1975 – Şahin
1976 – Beyazperdeler
1977 – Erkeğim
1978 – Dertli Pınar
1978 – Son Sabah
1978 – Neşeli Günler Zeynep
1978 – Yüz Numaralı Adam
1979 – Doktor Ayşe
1979 – Nazey
1979 – Divane Zeliha
1979 – Hayat Harcadın Beni
1979 – İsyankar
1980 – Sevgi Dünyası
1980 – Çile Tarlası
1980 – Zeytin Gözlüm
1980 – Bağrıyanık
1980 – Sabırlı Kullar
1981 – Kara Gurbet Cemile
1981 – Tövbe Zeynep
1981 – Takip Oya
1982 – Günaha Girme
1982 – Berduşlar
1982 – Yedi Bela Hüsnü Hüsniye
1983 – Kalbimdeki Acı
1983 – Günahkar
1984 – Berduşlar Sosyetede
1984 – Öç İklima
1984 – Aşkım Günahımdır
1984 – Sevginin Bedeli
1984 – Yaralı
1984 – Zavallılar
1985 – Unutamadım
1986 – Beyoğlu'nun Arka Sokakları
1986 – Merhamet
1986 – Ağla Anam Ağla
1987 – Kan Damlaları
1988 – Sokak Çocuğu
1990 – Utan Be
1991 – Kabadayılar Kralı
1992 – Nehirler Denize Akar
1993 – Bayan Perşembe
1996 – Çapraz Ateş
2000 – Hemşo Bankamatikçi
2005 – Deli Duran
2009 – Süpürrr
2012 – İkizler Firarda