2023 Ccumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı saatler kaldı. Vatandaşlar seçim günü oy verme saatleri kaçta başlayacak ve kaçta bitecek merak etti. Peki, seçim günü oy verme saatleri kaçla kaç arasında olacak? 14 Mayıs seçim günü oylar sabah saat kaçta verilmeye başlanacak, oy verme akşam kaça kadar sürecek? İşte oy verme saatleri 2023...

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Oy verme saatleri 2023! 14 Mayıs seçim günü oylar sabah saat kaçta verilmeye başlanacak, oy verme akşam kaça kadar sürecek?

2023 SEÇİMLERİ HANGİ GÜN?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılabileceğinin işaretini vermiştir ve bazı muhalif partiler de bu tarihi seçim tarihi olarak kabul etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Mart 2023'te imzalanan bir kararnameyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 14 Mayıs'ta ve gerekirse cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.

OY VERME SAATLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇ?

14 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında olacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçim günü oy verme saati başlangıç : 08:00

08:00 Seçim günü oy verme saati bitiş : 17:00

OY VERME SIRASI NASILDIR?

Oy verme günü sandık başına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sıra ile birer birer alınacak. Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verebilecek. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek. Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilecek. Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına imkan sağlanacak.

OYLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçlarının aynı gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.